VMOS: el buque Skandi Hera llega a la costa de Punta Colorada para preparar la instalación de monoboyas

En los próximos días, Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) hará un paso importante para la etapa submarina del proyecto: el buque de bandera noruega Skandi Hera llegará a la costa rionegrina desde Puerto Quequén (provincia de Buenos Aires). Lleva a bordo anclas y cadenas necesarias para la futura instalación de las monoboyas desde las que se cargará y exportará el petróleo de la Cuenca Neuquina.

Con destino a Punta Colorada, Skandi Hera está cargando consigo enormes cadenas de 400 metros de longitud, que pesan más de 70 toneladas cada una, así como pesadas anclas de 42 toneladas. La instalación de las monoboyas es una parte clave de la iniciativa, ya que permite cargar crudo en grandes barcos sin necesidad de que deban ingresar a los puertos convencionales.

La empresa a cargo de la tarea es la noruega DOF Group, empresa designada para esta etapa offshore de VMOS. Con ese fin, utiliza dos buques: Skandi Hera y Skandi Patagonia. Este último asistirá Skandi Hera durante las maniobras que realice una vez que llegue al Golfo San Matías.

La hoja de ruta de la compañía es que ambos barcos trabajen de manera conjunta durante la primera campaña establecida a mediados de este año, así como en la segunda campaña, que se extenderá entre el tercer y el cuarto trimestre.

El objetivo de la primera campaña es garantizar el correcto anclaje de las dos monoboyas, que se instalarán entre 5 a 9 kilómetros de la costa del Golfo San Matías. La ubicación fue definida el año pasado por el buque de bandera de Bahamas OSV Fugro Resilience, tras realizar diversos estudios geotécnicos del lecho marino durante cuatro semanas.

Los barcos noruegos que instalarán monoboyas para el VMOS

El Skandi Hera es un buque de tipo AHTS (Anchor Handling Tug Supply), diseñado para operaciones de instalación en campo en una amplia gama de profundidades y condiciones de agua, según el sitio web de DOF Group. Construido en 2009, cuenta con una eslora de casi 94 metros y una gran potencia diseñada para maniobras de alta exigencia.

Por otro lado, el Skandi Patagonia es un buque multipropósito de apoyo submarino, construido en el año 2000. Con poco más de 93 metros de eslora, combina funciones de remolque con equipos de alta tecnología, que incluyen sistemas de posicionamiento dinámico, grúas de gran capacidad y una campana de buceo para tareas de inspección y soporte técnico.