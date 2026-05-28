Necrológicas de hoy, jueves 28 de mayo de 2026

Arenzana, Marta Falleció en Villa Regina, el 25/05/2026. Gustavo Bonavitta y Mariana Fantón, acompañan a Carlos Yamzon e hijos en este doloroso momento.

Sava, Jose Ezequiel Oscar y Bochy te despiden con Amor. Te vamos a extrañar!

Morales, José Cosme 28-05-2010 – 28-05-2016A 16 años de tu partida, estás siempre presente entre nosotros. Te amamos y recordamos todos los días. Tu esposa Irma, tus hijas Lili y Alida, tu hijo político Nestor, y tus nietos Pedro y Lourdes.