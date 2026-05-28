Necrológicas de hoy, jueves 28 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 28 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Arenzana, Marta
Falleció en Villa Regina, el 25/05/2026. Gustavo Bonavitta y Mariana Fantón, acompañan a Carlos Yamzon e hijos en este doloroso momento.
Sava, Jose Ezequiel
Oscar y Bochy te despiden con Amor. Te vamos a extrañar!
Morales, José Cosme
28-05-2010 – 28-05-2016A 16 años de tu partida, estás siempre presente entre nosotros. Te amamos y recordamos todos los días. Tu esposa Irma, tus hijas Lili y Alida, tu hijo político Nestor, y tus nietos Pedro y Lourdes.
SAVA, JOSE EZEQUIEL
Falleció en General Roca a los 84 años. Su esposa: Ana María Stefani. Sus hijos: Fabio, Karina y Virginia. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 17 previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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