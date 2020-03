Trabajadores de la terminal de ómnibus de Bariloche reclaman insumos

“Acaba de llegar un contingente de 19 coreanos. Se bajaron de un micro de larga distancia que venía de Chile y los esperaba una camioneta”, planteó con preocupación una empleada de la Terminal de Ómnibus de Bariloche.

“Si los pasajeros vienen con los pasajes, no podemos impedirles que suban al micro”, aseguró un chofer. Uno de los trabajadores de las boleterías agregó: “No podemos no venderles pasajes”.

Los agujeros de las boleterías fueron tapados con servilletas. Foto: Marcelo Martínez

La inquietud es compartida con otros tantos trabajadores de la terminal terrestre. Aseguran desconocer cómo actuar ante la presencia de turistas de otros países cuando concurren a comprar pasajes y cuestionaron no haber recibido los insumos básicos para las medidas de prevención estipuladas para el coronavirus, como alcohol en gel o barbijos. En algunos boxes, taparon con servilletas los agujeros de las boleterías pero aun así, queda la parte de abajo del vidrio abierta por donde la gente paga.

Agentes sanitarios interrogan a los turistas extranjeros. Foto: Marcelo Martinez

El delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en Río Negro, Claudio Thieck, participó de reuniones con personal de la Subsecretaría de Protección Civil, la terminal de ómnibus y autoridades del gobierno provincial a fin de acordar las medidas de seguridad en la terminal.

“Acabo de recibir una notificación de tres empresas -Andesmar, Vía Bariloche y Don Otto- en la que nos dicen que ya se han retirado las frazadas y almohadas que suelen entregarse en los micros y a la vez, se ha solicitado alcohol en gel y barbijos para los choferes, usuarios y empleados de la terminal”, afirmó Thieck.

Brindan información a quienes circulan por la Terminal. Foto: Marcelo Martinez

Hasta ayer, sin embargo, algunos empleados denunciaban no haber recibido los insumos para las medidas de prevención básicas.

“Esto es dinámico; se toman medidas horas tras horas. Vamos aggionándonos a las medidas“, aseguró Gustavo Andino, delegado de Terminal de Ómnibus.

Desde el último viernes, cuatro agentes sanitarios realizan turnos en la terminal. “Estamos acá para alertar a las autoridades del hospital si vienen contingentes extranjeros. En el caso de los coreanos que llegaron hace un rato, si Migraciones los dejó pasar es porque cuentan con los 14 días de aislamiento preventivo. Tomamos los datos y sabemos a dónde están hospedados”, planteó uno de los agentes.

Si bien el trabajo de este grupo consiste en concientizar sobre la importancia del lavado de manos como medida de prevención, el baño de la terminal no cuenta con jabón.

En el baño de la Terminal, no hay jabón. Foto: Marcelo Martínez

Protocolo

Días atrás, el personal sanitario activó el protocolo por coronavirus ante el caso de dos turistas alemanas que se trasladaban en un micro de la empresa Andesmar. El operativo se llevó a cabo en la Terminal de Ómnibus de Bariloche pero las dos mujeres procedentes de una zona de riesgo pasaron por el Paso Cardenal Samoré, desde Chile, y lograron continuar viaje con otros pasajeros hasta Bariloche.

Cuando intentaban seguir camino a El Bolsón, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) activó el protocolo para que Salud verifique el estado de salud de las extranjeras.

“Se detuvo el micro en un lugar aislado de la terminal para proceder con el protocolo. La idea era preservar a los pasajeros del micro. Como no tenían síntomas, Salud evaluó las condiciones y siguieron camino a Bolsón donde tienen domicilio para cumplir la cuarentena ahí”, destacó Thieck.

Muy pocos pasajeros en la terminal. Foto: Marcelo Martínez

En otro control de rutina en la ruta 40, a la altura de El Hoyo, una mujer de origen chino y un hombre tibetano, residentes en Estados Unidos, fueron identificados en un micro proveniente de Bariloche. Tras ser examinados en el hospital de El Hoyo, la pareja fue trasladada a Epuyén donde deben cumplir el aislamiento preventivo.

“Aquí en Bariloche se les vendió esos pasajes. Nos pasa a diario con montones de pasajeros de otros países. No sabemos cómo proceder”, admitió una empleada de la Terminal y agregó: “Sucede que todos se están yendo por Chile porque no controlan. Entonces, todos pasan por acá”.

El chofer del micro que fue detenido en el control policial relató: “La policía nos pidió que bajáramos esta gente que no entendía nada. Casi no hablaban español. Preguntaban qué pasaba y por qué los bajaban”.