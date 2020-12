Trabajadores de Salud de Jacobacci volvieron a pedir “un sueldo digno”

Por tercer martes consecutivo, un nutrido grupo de trabajadores del hospital “Dr. Rogelio Cortizo” volvió a manifestarse pacíficamente frente el nosocomio en rechazo del aumento y el “plus pandemia” que pagará el gobierno provincial, al considerarlos “insuficiente”.

“Estamos cansados. Lo que queremos lograr es lo que nos merecemos. Un sueldo digno, con un básico como corresponde. La mayor parte de nuestros sueldos es en negro. Son sumas no remunerativas” señalaron.

Detallaron que durante la pandemia no han parado de trabajar y calificaron como “una falta de respecto” las propuestas del gobierno.

En este sentido, afirmaron que el aumento, para algunos trabajadores representa una suma insignificante. “Hay compañeros con más de 30 años de servicios que tienen un sueldo básico de $ 3.400 y el resto son sumas no remunerativas. El aumento significa $ 1300. Además el plus pandemia, te resuelve una situación temporaria. No queremos más sumas fijas, bonos, plus, etc... queremos jubilarnos con dignidad y para ello es necesaria una recomposición salarial” agregaron.

Los hospitalarios realizaron una marcha para “abrazar” simbólicamente al único centro de salud que tiene Jacobacci, se declararon en estado de movilización y asamblea y pidieron a la gobernadora Arabela Carrera que “nos escuche y acceda a nuestro pedido. No es mucho, es poder tener un sueldo digno” agregaron.

Aclararon que “por ahora la intención no es parar” debido a la pandemia y adelantaron que continuarán con las movilizaciones hasta que sean escuchados.