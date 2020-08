Trabajadores del Casino de Bariloche marcharon por la incertidumbre laboral

"Marchamos por la incertidumbre que tenemos respecto a nuestras fuentes laborales". Así lo resumió Daniel Gomez, uno de los 60 trabajadores del Casino que marcharon esta mañana al Centro Cívico.

"En un primer momento, las dudas eran acerca de cuándo se reactivará nuestra actividad que, seguramente será una de las últimas. Pero ahora con la rescisión del contrato de la empresa, no sabemos cómo continuará nuestro futuro laboral", señaló el empleado.

"Trabajadores autoconvocados necesitan respuestas", decía un cartel marrón que encabezaba la concentración. Más atrás, en otro se leía: "A las palabras se las lleva el viento" en relación al compromiso del gobierno provincial respecto a que "los puestos de trabajo están garantizados pese a la rescisión del contrato".

1/ 3 Los trabajadores cuestionaron la "incertidumbre laboral" tras las rescisión del contrato. Foto: Alfredo Leiva 2/ 3 Los trabajadores cuestionaron la "incertidumbre laboral" tras las rescisión del contrato. Foto: Alfredo Leiva 3/ 3 Los trabajadores cuestionaron la "incertidumbre laboral" tras las rescisión del contrato. Foto: Alfredo Leiva

El casino de Bariloche cuenta con unos 300 empleados y se suman otros 100 de El Bolsón e Ingeniero Jacobacci, que perciben salarios entre 30.000 y 90.000 pesos. Días atrás, desde el gobierno provincial indicaron que los tres casinos ya están en poder del Estado provincial luego de la rescisión de la concesión.

"La empresa Entretenimientos Patagonia nos dijo a fines de julio que les habían sacado la concesión y no sabían cómo continuaban. Lo cierto que al día de hoy, no cobramos nuestros salarios de julio", cuestionó Julio Cárdenas, otros trabajador del casino y agregó: "Públicamente, Carreras dijo que el casino pagó una multa por no haber construido la terminal de ómnibus y con esa multa nos pagarían durante la transición".

1/ 2 Hay unos 400 trabajadores del Casino de Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci. Foto: Alfredo Leiva 2/ 2 Hay unos 400 trabajadores del Casino de Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci. Foto: Alfredo Leiva

"Pero el mes que viene: ¿quién nos paga?, ¿la provincia? No sabemos nada, no nos dicen nada. No hubo una comunicación formal. Además, veníamos cobrando el 50% por ATP, el 25% lo aportaba la empresa y nos descontaban más del 25%", insistió Gómez.

Durante la movilización cuestionaron al sindicato Aleara porque, según manifestó Gómez, "firmó acuerdos a espaldas nuestra donde habilitaban a que nos descuenten el 25%. Nunca hubo una asamblea para votar que nos iban a meter la mano en el bolsillo sin nuestro consentimiento".

1/ 3 Los trabajadores del Casino marcharon hasta el Centro Cívico. Foto: Alfredo Leiva 2/ 3 Los trabajadores piden una comunicación formal del gobierno provincial. Foto: Alfredo Leiva 3/ 3 Los trabajadores piden una comunicación formal del gobierno provincial. Foto: Alfredo Leiva

Este trabajador señaló que lleva 14 años trabajando en el casino. "Años atrás, la sociedad que tenía el casino se dividió y hubo una restructuración, echaron a mucha gente. ¿Quién nos asegura que ahora no pase lo mismo? Ese miedo también se suma", se preguntó.