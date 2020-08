La provincia ya tiene en su poder a los casinos andinos

Los casinos de Bariloche, El Bolsón y Jacobacci ya están en poder del Estado provincial, después de la rescisión de la concesión, y asumirá salarios del personal y, eventualmente, deberá operar esas salas de juego.

El apartamiento de Entretenimientos Patagonia se cumplió el pasado fin de semana. La provincia no emitió información. Este medio la requirió por más de un día y recién anoche respondió -vía washapp- el secretario General, Daniel Sanguinetti. ”Se trabaja básicamente en los pliegos de licitación y en sostener las fuentes laborales de los empleados que están a cargo de la actual concesionaria hasta que se lleve a cabo la nueva adjudicación”.

La empresa no está más a cargo, se le aclaró. “Técnicamente no, pero quieren colaborar en la transición”, respondió el funcionario.

Emerge la intención que la firma echada ayude. No hay demasiada claridad gubernamental, pues la ex concesionaria reafirma estar afuera, que cancelaron aguinaldos y prevé el cierre con el pago de julio.

En julio, la gobernadora Arabela Carreras había confirmado la licitación. Faltan muchos trámites al expediente. Quedan por delante seis meses de participación directa del Estado provincial en el manejo de esas salas, con más de 300 empleados.

La provincia tenía expectativa que Entretenimientos continuara hasta el traspaso pero la empresa notificó que se ajustará a la rescisión y, consecuentemente, abonó una multa de unos 42 millones. Este pago -sin monto- fue adelantado por Carreras en Bariloche, incluso aludió que podría servir para salarios. En cuarentena, el personal de los casinos cobra un 75% y la empresa abona un 25% ya que el Estado nacional deposita el 50%. Aún así, esa disponibilidad será insuficiente por el plazo, la temporalidad del aporte de Nación y una masa mensual cercana a los 30 millones.

No hay ingresos porque las salas están cerradas y sus próximas aperturas acarrearán la dificultad de su operatividad .

En enero del 2017, el ex gobernador Alberto Weretilneck firmó la renovación de Entretenimientos hasta 2032, con varios compromisos. El mayor: construir la Terminal de Ómnibus de Bariloche. El plazo: 18 meses desde la cesión del predio, que se formalizó en abril del 2018, Así, en octubre pasado, la concesionaria cayó en incumplimiento. Antes de irse, el ahora ex mandatario habló de un decreto de rescisión que finalmente no firmó.

La solución para la administración rionegrina no llegó con la venta de Entretenimientos a Crown, del grupo IGGR, encabezado por el francés Francis Raineau. Eso no ocurrió

La construcción de la Terminal de Bariloche, con un costo de 3,6 millones de dólares, fue el incumplimiento de la concesionaria. Esa obra estará en la licitación.

Tampoco prosperó un intento de “inversores italianos” que recurrieron a interlocutores en los tiempos de Carreras. Hablaron con José Deco y Sanguinetti. Quedó al margen el titular de la Lotería, Luis Ayestarán, que viene de la gestión de Weretilneck.

El contacto por el grupo italiano lo hizo Gustavo Costa, que presidió la Lotería bonaerense en el 2000 por impulso de Eduardo Duhalde en en la gestión de Carlos Ruckauf.

Raineau estuvo atento y ahora se prepara para la licitación. Su vínculo es Weretilneck, quien no logró convencer a Carreras que la opción más conveniente consistía que Crown pasará también a explotar los casinos andinos, a partir de facilitar la adquisición de la firma concesionaria.

El proceso cayó en tensiones, con actuación de medios nacionales cuando Eduardo Feinmann habló de la intervención del senador -a través del legislador Facundo López- en contra del grupo italiano.

Esta etapa marcará la convivencia oficial pero, por lo pronto, el gobierno debe resolver qué hacer con los casinos en la transición. Ya, en un mes, tendrá que afrontar salarios del personal.