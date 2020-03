Trabajadores rurales reclamaron por un pago adeudado

Más de 50 trabajadores rurales reclamaron en Villa Manzano esta mañana. La medida de fuerza se realizó en el ingreso a la empresa frutícola de la zona. La delegada de Uatre, Rosa Mesonero, explicó que la protesta se llevó adelante por la falta de pago en relación a las tareas que realizaron. Además, hizo hincapié en las condiciones que viven. Dijo que reciben salarios en negro y atraviesan la falta de higiene en los lugares de residencia.

Mesonero explicó que la problemática se inició a partir del 2 de febrero, cuando registraron que las tareas realizadas no coincidían con los bins recolectados. La delegada dijo que notaron “una diferencia de plata” que no estaba siendo abonada. A raíz de esto, solicitaron la intervención de la secretaría de Trabajo. En una audiencia, se resolvió que la empresa “se iba a hacer cargo de pagar la diferencia”.

Sin embargo, semanas más tarde, la firma les notificó que eran los trabajadores rurales quienes debían abonarlo porque se lo adeudaban. Mesonera indicó que no la empresa no brinda las condiciones laborales obligatorias. Detalló que pagan los salarios en negro y que las gamelas no cuentan con la higiene necesaria.

“Decidimos cortar la entrada a la empresa por tiempo indeterminado. Necesitamos que nos den respuestas o en caso contrario reforzaremos las medidas de fuerza. Son alrededor de 50 personas las afectadas que tienen entre 20 y 60 años y son oriundas de Salta, Jujuy y Tucumán”, detalló la referente sindical.