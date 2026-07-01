A días de las vacaciones, se frenan los permisos para alquiler temporario en un destino de Neuquén

A días del inicio de la temporada de invierno, el municipio de Villa La Angostura anunció la suspensión por otros 120 días de la entrega de habilitaciones para abrir nuevos alojamientos turísticos temporarios en su ejido.

La decisión fue oficializada esta semana y según explicó el Ejecutivo local «no busca frenar la actividad turística», sino «construir una regulación moderna, equilibrada y consensuada«, capaz de brindar «reglas claras tanto a la hotelería como a los alojamientos turísticos temporarios».

La suspensión se había aplicado por primera vez el año pasado con el argumento de facilitar «el ordenamiento territorial» de la localidad y habilitar la confección de un nuevo código urbano.

Villa La Angostura, como otras ciudades de la zona andina de Neuquén, enfrenta una compleja situación habitacional, acentuada por la proliferación de alquileres temporarios y la escasa oferta de contratos para uso residencial.

De acuerdo al municipio, la interrupción en la entrega de licencias «permitió observar un aumento en la oferta de viviendas destinadas al alquiler permanente«, contribuyendo «a aliviar una de las principales preocupaciones de muchas familias de nuestra comunidad», como el acceso a la vivienda.

Tras la suspensión de los alquileres, «una nueva etapa de trabajo»

La prórroga dará paso a una «nueva etapa de trabajo junto a todos los actores involucrados», desde los hoteleros, las cámaras y los propietarios de alquileres temporarios hasta el municipio y los representantes de otras ramas del sector turístico.

El Ejecutivo indicó que el objetivo «es construir una ordenanza que establezca las mismas reglas de juego para todos», capaz de fortalecer «la inversión formal» y la «competencia equilibrada».

«No se trata de elegir entre hotelería o ATT. Ambos forman parte de la oferta turística de nuestra localidad y cumplen un rol importante. El desafío es que puedan convivir dentro de un marco normativo justo, transparente y sostenible, que también contemple el derecho de los vecinos a acceder a una vivienda y preserve la identidad de Villa La Angostura como destino», se añadió en el documento.

Según se informó desde la comuna en octubre del año pasado, los alquileres temporarios estaban liberados desde 2022, luego de una reapertura anterior impulsada por la gestión de aquel momento.

En la intendencia consideraron que esa medida provocó especulación inmobiliaria, lo que favoreció que una importante cantidad de propietarios decidiera volcarse al rubro turístico, publicando sus propiedades para alquiler temporario.