Cortes intermitentes en las rutas de Neuquén por el temporal: desde qué hora y qué precauciones piden

La Provincia de Neuquén implementará retenes preventivos este miércoles en distintos tramos de las rutas 237, 13 y 46 debido a las condiciones meteorológicas adversas. La medida busca reducir riesgos para los conductores y facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia durante el temporal.

Según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, también será obligatorio portar y utilizar cadenas en los sectores donde las condiciones del camino lo requieran. Además, recomendaron evitar circular si el viaje no es estrictamente necesario y consultar el estado de las rutas antes de salir.

Temporal en Neuquén: desde cuándo comenzarán los controles

La Secretaría de Emergencias detalló que los retenes se instalarán para preservar la seguridad vial mientras se mantiene vigente el alerta meteorológico.

Los trabajos de Vialidad Nacional para despejar la Ruta 40, en la zona de Auquinco – Pampa Tril, esta mañana.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, explicó: «A raíz del alerta meteorológico en nuestra provincia por temperaturas extremas, hemos tomado algunas decisiones que tienen que ver con cuidar tu vida. Vamos a determinar el cierre temporario en algunos tramos de rutas provinciales y nacionales a partir de las 18″

Uso obligatorio de cadenas y recomendaciones para viajar por las rutas de Neuquén

La funcionaria también remarcó que el uso de cadenas será una exigencia en gran parte de la red vial. «Es muy importante que sepas que hoy el uso de las cadenas es obligatorio en casi todas las rutas de la provincia; la portación es absolutamente obligatoria y tienen que saber utilizarlas», sostuvo.

Además, indicó que el fenómeno meteorológico es monitoreado de forma permanente por los organismos provinciales para evaluar la evolución de las condiciones climáticas y definir nuevas medidas si fueran necesarias.

Por último, Ortiz Luna reiteró: «Si no tenés que viajar, por favor no lo hagas. Todo el equipo está trabajando hasta que baje nuevamente la alerta». Las autoridades insistieron en consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.