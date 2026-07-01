El Senado define la primera Defensoría Pública de la Víctima en el fuero federal de Río Negro

La abogada María Laura Irastorza defendió en la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación su pliego para ser designada como la primera defensora pública de la Víctima en la provincia de Río Negro, una nueva figura que llevará voz y representación a los damnificados de delitos federales.

El trámite para la creación del cargo de la Defensa Pública llegó a la última instancia, con la audiencia pública en la que la postulante expuso, luego de que el pliego fue remitido por el Poder Ejecutivo semanas atrás.

Con una experiencia de 20 años en la profesión y 14 años en la Defensoría General de la Nación, con diversos cargos concursados, la abogada de General Roca defendió su promoción para el cargo al valorar “tres fortalezas” personales como “la capacidad de trabajo, vocación de servicio y aspiración a la excelencia”.

La Comisión de Acuerdos del Senado trató nuevos pliegos de funcionarios judiciales. Foto: Gentileza Senado de la Nación

Irastorza expuso ante los senadores su expertise en el seno del Poder Judicial con su paso previo en una secretaría de un Juzgado Civil y su rol desde la Defensa Pública, tanto en el área penal como civil, aunque puso de relieve la nueva misión que se impone con la figura de la defensa de la Víctima, que fue instrumentada en 2018, pero que aún no se puso en práctica en todo el país.

La abogada señaló que Río Negro tiene una amplia extensión territorial para trabajar, pero puntualizó que con la Defensa Pública de la Víctima “se debe poner una especial mirada y atención en delitos de trata de personas y en particular también en delitos vinculados a narcotráfico y al crimen organizado”, los que a su entender traen aparejados “flagelos vinculados a la vida y la integridad de las personas” que la defensoría debe atender.

Valoró que la Defensoría General cuenta con un equipo interdisciplinario para trabajar y diferenció el rol de asistir y “velar por las víctimas” de la misión de defensores penales y de fiscales.

“Mi mirada es integral de la defensa de las víctimas, que no se limita únicamente al proceso penal, que no es una defensa de escritorio sino que es una defensa en territorio y abordando también aspectos de la reparación patrimonial e incluso extrapatrimonial de las víctimas”, dijo la abogada en su presentación ante la Comisión de Acuerdos que preside el senador Juan Carlos Pagotto (LLA).

La senadora Patricia Bullrich (LLA) consultó por el rol de los jueces de Ejecución Penal, una figura que Irastorza defendió como “muy relevante” y destacó que la Defensoría de la Víctima sumará “voz y voto” a otra parte del proceso que hasta ahora no la tenía: “Muchas veces los institutos liberatorios a los que acceden los penados de la libertad entran en colisión con los intereses de la víctima, por ejemplo una libertad de una persona que se domicilia cerca de la víctima, ahí la víctima tiene que ser escuchada, la víctima puede seguir teniendo temor y los jueces deben arbitrar los medios para tomar las medidas de protección que corresponda”, fundamentó.

Remarcó además que la defensa de la víctima debe responder a una especificidad que no tienen los defensores públicos penales porque “no velamos por los intereses del penado, nosotros velamos por la protección de la víctima”.

También la abogada defendió la nueva figura que se instrumentará en el fuero federal de Río Negro ante un planteo de “contradicción” que expuso el presidente de la comisión de Acuerdos, quien calificó el rol como “una querella particular”.

Irastorza esgrimió que su función “se asegura de que su voz sea oída en el proceso” y remarcó que por la Ley Orgánica esa tarea está orientada a “casos de gravedad, de gravedad institucional y hacia la defensa de sectores vulnerables que carecen de recursos”.