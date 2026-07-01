Se confirmó el árbitro para Argentina – Cabo Verde por los 16avos del Mundial: su polémico antecedente

La FIFA confirmó que Drew Fischer será el árbitro del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, que se disputará este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El juez canadiense, que ya tuvo un antecedente con la Albiceleste, está afrontando además su primera participación en una Copa del Mundo.

Fischer construyó gran parte de su carrera dentro del fútbol norteamericano, desde 2015 cuenta con insignia internacional y se transformó en una presencia habitual dentro de la Major League Soccer (MLS), donde acumula una extensa experiencia en partidos de primera división.

Más allá del recorrido, uno de los episodios más recordados de su trayectoria ocurrió en 2023 durante los cuartos de final de la Concacaf Nations League entre México y Honduras. En aquella ocasión, Fischer se desempeñó como encargado del VAR y quedó apuntado por una decisión vinculada al tiempo agregado.

Tras el encuentro, el árbitro principal Iván Barton reveló que desde la cabina le indicaron extender el tiempo de adición. Según explicó el salvadoreño, primero recibió la recomendación de adicionar casi diez minutos y luego ampliar todavía más el descuento una vez cumplido ese plazo. Finalmente, México encontró el empate en el décimo minuto agregado y luego terminó imponiéndose por penales, en un desenlace que generó fuertes cuestionamientos.

Pese al ruido que generó aquella situación, días más tarde Fischer volvió a recibir una designación importante y fue elegido para la final del torneo entre México y Estados Unidos, que terminó con triunfo estadounidense por 2-0.

Con la Selección Argentina tiene un único antecedente. Dirigió el amistoso frente a Ecuador previo a la Copa América 2024, disputado en Filadelfia, que terminó con victoria por 1-0 gracias al gol de Ángel Di María. En este Mundial ya estuvo al frente de dos encuentros: el 3-0 de Francia sobre Irak y el 2-1 de Croacia ante Ghana, resultado que clasificó a los europeos a la fase eliminatoria.