Río Negro avanza con obras de cloacas en Roca y amplía la red de gas para 788 familias de Allen

Más familias rionegrinas tendrán acceso a este servicio básico. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció nuevos avances en obras de infraestructura destinadas a ampliar el acceso a servicios básicos en dos localidades de la provincia.

En Roca, firmó el contrato para ejecutar la ampliación de la red cloacal de Barrio Nuevo, mientras que en Allen realizó la licitación de nuevas obras de gas natural que forman parte del Programa Gas Rionegrino.

185 familias roquenses se incorporan a la red de cloacas

En Roca, la Provincia llevó adelante la firma del contrato para ampliar la red de cloacas en el barrio del sector norte de la ciudad que beneficiará a 185 familias y que demandará una inversión oficial de $219 millones.

El contrato fue rubricado entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la empresa OBSA SRL, la cual estará a cargo de los trabajos. Según informó el ministro Alejandro Echarren, se estima que la obra comenzará entre mediados y fines de julio.

El proyecto contempla la extensión de la red cloacal para mejorar las condiciones de salubridad, reducir los riesgos sanitarios y garantizar un servicio esencial a las familias.

En continuidad con las acciones de la jornada, se realizó la entrega de 23 escrituras. Foto: Gobierno de Río Negro.

Durante el acto, Echarren sostuvo que se trata de una obra esperada desde hace tiempo por los vecinos y que su ejecución responde a un compromiso asumido por el gobernador Alberto Weretilneck.

En la misma jornada, el Gobierno provincial entregó 23 escrituras gestionadas a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), en conjunto con el Colegio de Escribanos de Río Negro.

Además, se otorgaron personerías jurídicas a la Fundación Archi Isla y a la Fundación Imaginemos, con el objetivo de acompañar el funcionamiento institucional de las organizaciones.

Licitan nuevas obras de gas en Allen

En Allen, el Gobierno de Río Negro avanzó con la apertura de sobres para ampliar la red de gas natural en los barrios Bagliani y Guerrico. Las obras permitirán incorporar al servicio a 166 familias (112 hogares en Bagliani y 54 en Guerrico).

Para la obra de Bagliani, se presentaron las empresas Chimén Aike con una oferta de $142, 4 millones y otra de CSM Construcciones por $130,2 millones.

En el caso de Guerrico, hubo dos propuestas, Chimén Aike cotizó los trabajos en $210, 2 millones, y CSM Construcciones presentó una oferta de $205,1 millones.

Estas licitaciones forman parte del Programa Gas Rionegrino, mediante el cual la Provincia lleva adelante obras con recursos propios.

De acuerdo con la información oficial, el plan contempla obras ya finalizadas, otras recientemente concluidas y nuevas intervenciones en proceso de licitación, lo que permitirá que 788 familias de Allen cuenten con el servicio.

El acto se realizó el martes y contó con la presencia de Alejandro Echarren, junto a vecinos de Allen. Foto: Gobierno de Río Negro.

Entre las obras ya ejecutadas se encuentra la ampliación de la red en el barrio 11 de Noviembre, finalizada en mayo del año pasado, que benefició a más de 275 familias.

A su vez, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos informó que finalizaron las obras de ampliación de la red de gas en los barrios Malvinas y Vidriera I. Estos trabajos habían quedado inconclusos tras la paralización del financiamiento nacional y fueron terminados con fondos provinciales, con una inversión de $351, 3 millones, permitiendo llevar el servicio a otras 347 familias.