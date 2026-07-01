Vaca Muerta acelera su actividad a niveles históricos: 2.760 fracturas en un mes

Para poner en producción en pozo de Vaca Muerta es necesario fracturarlo previamente, lo que se conoce como fracking. Con lo cual a mayor cantidad de etapas de fractura se sabe que habrá una mayor producción por venir y eso se viene con fuerza, porque junio acaba de cerrar con un hito más que destacado. Con 2.760 etapas de fractura realizadas en el mes, se trata del mayor nivel de actividad que se ha dado en Vaca Muerta desde el inicio de su desarrollo en 2013.

Los datos corresponden al informe especial que mes a mes elabora el country manager de la empresa NCS Multistage, Luciano Fucello, para la Fundación Contactos Energéticos, y revelaron que el ritmo de actividad creció un 11,1% en relación con el mes previo y un 40% sobre el mismo mes del año pasado, llegando al valor más alto de la historia al superar a las 2588 de mayo de 2025.

En total, durante el mes fueron 8 las empresas que trabajaron en sus pozos, marcando que el hito no se debió a una mayor actividad generalizada, sino en especial al impulso de un par de operadoras encabezadas por YPF que pisó a fondo el acelerador y llegó a las 1.392 etapas de fractura en el mes.

Para dimensionar esto, en junio del año pasado, es decir hace exactamente un año, todas las empresas juntas llegaron a las 1.968 etapas durante el mes.

En el segundo lugar de mayor actividad, se ubicó Pluspetrol con un total de 443 etapas completadas, seguida por Pampa Energía que reorientó sus cañones hacia el petróleo de Vaca Muerta y concentró sus trabajos (339 etapas) en Rincón de Aranda, el bloque por el que ayer ingresó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La cuarta empresa más activa del mes fue Pan American Energy (PAE) con 179 etapas completadas, seguida por Vista Energy con 165; y la gran novedad del mes: GeoPark con 119.

GeoPark, la firma con oficinas centrales en Colombia comenzó así su primera experiencia a nivel global en la fractura hidráulica no convencional, dado que se trata de los trabajos en los primeros pozos que desarrolla en el área Puesto Silva Oeste.

Para la firma estos trabajos no solo son un hito, sino que esperan poder utilizar la experiencia que ganen en el shale argentino para futuros desarrollos en otros no convencionales del mundo, como podría ser en la formación La Luna, de Colombia.

Por último, en el mes se vieron trabajos de Chevron con 81 fracturas, y Phoenix Global Resources (PGR) con 42, en ambos casos sobre pozos productores de petróleo.

El mapa de servicios se tiñe de rojo

La tercera gran novedad de junio fue la fuerte concentración de la actividad en manos de la empresas de servicios especiales Halliburton. Los «rojos» realizaron 1426 de las 2760 etapas, es decir el 51% de toda la actividad del mes, apalancados por YPF, pero también con servicios en Pampa Energía y Chevron.

Esta concentración de las fracturas hizo que a pesar de que junio fue un mes récord, sí hubo equipos de fractura ociosos, dejando en evidencia el avance en la eficiencia operativa que se ha alcanzado en Vaca Muerta y que tiene como meta igual el nivel de fractura contínua que ya se registra en Estados Unidos.

Pero además de la firma norteamericana, en el mes también brindaron el servicio de fractura SLB (la exSchlumberger), Calfrac, SPI -los equipos de Weatherford que compró Pluspetrol-, y Tenaris.