Trump se resiste a aceptar la derrota ante Biden: "Esta elección no terminó"

El equipo de campaña del candidato republicano a la reelección, Donald Trump, afirmó hoy que "la elección no termino", pese a que estados como Georgia y Pensilvania revirtieron los resultados en las últimas horas y encaminan a Joe Biden hacia la Casa Blanca.

La campaña del actual presidente de Estados Unidos cuestionó toda la elección, no solo las de algunos estados: "Creemos que el pueblo estadounidense merece tener una transparencia total del conteo de votos y la certificación de la elección, y eso no se refiere ya a ninguna elección en particular. Esto se trata de la integridad de todo el proceso electoral".

"Seguiremos el proceso a través de todos los aspectos de la ley para garantizar que el pueblo estadounidense tenga confianza en nuestro Gobierno. Nunca dejaré de pelear por ustedes y por nuestra nación", concluyó el mandatario, en lo que pareció ser un desafío a los comicios en su totalidad.

Hasta ese momento, la campaña se había centrado en algunas elecciones de un puñado de estados clave, en donde la diferencia es muy acotada.

"Esta elección no ha terminado. La falsa proyección de Biden como ganador se basa en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos", había dicho la campaña, que insiste en la teoría de "irregularidades" en el recuento.

"Georgia se dirige a un recuento, donde confiamos en que encontraremos boletas recolectadas incorrectamente y donde el presidente Trump finalmente prevalecerá", agregó el comunicado firmado por Matt Morgan, consejero general de la campaña de Trump.

En ese estado, escrutado el 99% de los votos, Biden aventaja al actual presidente y lo supera por 917 votos en un territorio históricamente republicano, según cifras oficiales citadas por las cadenas Fox News y CNN.

El equipo de Trump también mencionó hoy que "hubo muchas irregularidades en Pensilvania, incluido el hecho de que los funcionarios electorales impidieran que los observadores legales voluntarios tuvieran acceso a los lugares de conteo de votos".

En el caso de ese estado, donde nació Biden, escrutado el 95% el demócrata reunía 5.587 votos más que el republicano, luego de haber llegado a tener una desventaja inicial de más de 600.000 sufragios.

La campaña de Trump también mencionó posibles irregularidades en los otros estados en los que todavía hay una indefinición del resultado como Nevada y Arizona.