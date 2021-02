Turismo estudiantil: muchas empresas no dan respuestas respecto a las devoluciones

Los reclamos no cesan. Foto: archivo

La Defensoría del Turismo de Buenos Aires registró una baja de reclamos por los viajes de turismo estudiantil, a partir de la resolución 498 que emitió el Ministerio de Turismo de Nación que establece la devolución del 25% del total abonado o bien la reprogramación.

“A raíz de esta última normativa, surgieron varias dudas de los padres respecto a los tiempos para la devolución del viaje, por ejemplo. Cada agencia se maneja de manera diferente. Por eso, pedimos una aclaratoria al Ministerio de Turismo de Nación sobre estas recientes consultas que hemos recibido”, señaló Lorena Lavascsk, abogada de la Defensoría del Turista, al tiempo que agregó que ya han realizado varias mediaciones para acercar a las partes.

Comentó que por lo general, sugieren enviar una carta documento a las empresas y que el Ministerio de Turismo de Nación coincidió en esta metodología ya que por lo general, muchas empresas no reciben los mails.

La abogada contó que algunas agencias devolvieron solo la primera cuota y no hubo más respuestas. “Estamos haciendo oficios para varias agencias que no están dando respuestas. Se está normalizando la no respuesta y los reclamos que recibimos son de todo el país”, dijo.