Twitter incorporó nuevas modificaciones en su plataforma y lo explicó a los usuarios

La red social Twitter anunció este miércoles modificaciones en su plataforma web y celular, y usó su cuenta oficial para explicarlo a sus usuarios.

Según indicaron desde la firma en un hilo, las actualizaciones "nos hacen más accesibles, únicos y enfocados" en quienes usan la red y en lo que se está hablando en el momento.

Esos cambios se registran en el texto, que se alinea a la izquierda según el idioma occidental, "lo que facilita la lectura a medida que se desplaza"

También hubo actualizaciones en los colores, para que sean de alto contraste y menos azules, que habilita la atención sobre las fotos y videos de la red.

Notice anything different?



Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about.



Let’s take a deeper look. 🧵 pic.twitter.com/vCUomsgCNA