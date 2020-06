Últimas noticias del cabaret de Rufina: Chiqui Pereyra, Teté y dos muertes sin resolver

¿Qué sabemos de Casa Rufina? Sabemos de dos muertes: la de Mimí y luego la de Juana. Una, la de Mimí envuelve en sospechas a todos en el cabaret. La de Juana, en cambio, sorprendió a los parroquianos del burdel, que no son otros que los propios espectadores de esta original obra de teatro estrenada el año pasado en Casa de la Cultura de Roca.



Pero, por qué hablamos de una obra de teatro en tiempos de salas cerradas y un mundo en cuarentena? Porque las intrigas allí, en el burdel abierto por Rufina en los años 20 y que 20 años después regentea a punta de pistola uno de sus hijos, el temido Colio Rizzo, no saben de pandemias.

La notable creación de Karina Acosta con dramaturgia no menos notable de Tato Cayón de algún modo se anticipó a estos tiempos sin espectáculos reales y donde todos buscan hacerse un lugar en la escena virtual. Porque “Casa Rufina” ya estaba allí desde el principio.

Chiqui Pereyra le pone la voz a Asdrubal Urrutia, malevo cantor en problemas con la mafia por deudas de juego.



La obra tenía ya entonces su continuidad en Facebook, donde lo que el espectador de la obra en el teatro podía seguir las intrigas acerca de quién había matado a Mimí. La pieza teatral proponía escenas múltiples en habitaciones adyacentes al escenario principal del cabaret por lo que el público podía elegir de qué escena quería ser parte al comprar su entrada. Así, un mismo espectador podía asistir hasta seis veces a “Casa Rufina” y siempre vería puestas diferentes.

La idea original, además de una reposición que no será posible hasta tanto siga la cuarentena y la restricción a espectáculos con público, incluían audios con diálogos entre los personajes a modo de breves piezas de radioteatro en tono de podcast.

Con la pandemia, los audios se resignificaron: son algo así como spin offs de las historias de Casa Rufina, con personajes que ganan protagonismo y otros que no estaban y ahora sí, como es el caso de Asdrubal Urrutia, un cantor de tango apenas mencionado en las historias paralelas de Facebook, ahora protagonizado nada menos que por Ricardo Chiqui Pereyra.

El consagrado cantante roquense no dudó en aceptar la propuesta de Karina Acosta y su voz puede escucharse y disfrutarse en el diálogo 18, disponible en Facebook (Casa Rufina Cabaret).



Allí, Asdrubal Urrutia, tras bajarse del escenario, mantiene un diálogo con Isabella Rizzo, hermana de Colio. Enla obra de teatro, el personaje de Chiqui Pereyra esta muerto. Sin embargo, puede que no lo esté.

Pero Chiqui Pereyra no es el único roquense famoso que participa de “Casa Rufina”. También Teté Coustarot pondrá su voz, en su caso a la propia Rufina. Este diálogo aún no fue estrenado. Los demás pueden escucharse en el mismo Facebook de la obra.

La imposibilidad de regresar al escenario tal como estaba pensando a comienzos de año, empujó a Karina Acosta y Tato Cayón a repensar la historia para adaptarla a posibilidades virtuales. Ellas ya corrían con ventaja: la obra ya tenía correlatos virtuales. Por lo que mutar al universo virtual no fue problemático sino más bien un estímulo creativo que no tiene nada de improvisación.

La obra está ambientada en los años 40.



Los diálogos entre los protagonistas fueron grabados con teléfonos celulares para lograr un tipo de audio más o menos parejo. Cada actor y actriz grabó sus textos imaginando al interlocutor y calculando el tiempo que le habría tomado decir lo suyo. Así, se fue fueron editando hasta lograr efecto de un diálogo real.

El radioteatro, en cambio, sí fue una respuesta a la imposibilidad de volver a los escenarios. No estaba en los planes del proyecto. Sin funciones, la historia de crímenes, amores líos de arrabales seguirán en un formato que fue un clásico de la radiofonía argentina en los tiempos en que “Casa Rufina” era el centro de la acción de guapos y rufianes.