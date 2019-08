Un debut inolvidable: mirá el penal que atajó Fernando Fernández en La Amistad

De volante central, carrilero, de zaguero y hasta de centrodelantero como alguna vez lo puso el Coco Landeiro.

En sus diez años jugando para Deportivo Roca, la principal característica que fue adoptando Fernando Fernández como futbolista fue la de ser polifuncional. Por la necesidad ocasional de los equipos, pero por sobre todas las cosas por capacidad, Fernández ha sabido adaptarse a las urgencias y el pasado jueves, en su debut jugando para La Amistad, dio una nueva muestra de su versatilidad.



En el partido ante Catriel, por estreno del Clausura de la Liga Confluencia, Fernández se calzó los guantes luego de la expulsión de Willy Ferreira, y no sólo eso: atajó un penal en el último minuto, en la victoria del equipo de Fabián Pacheco por 2-0.

“Ya me puedo retirar tranquilo…”, fue la humorada del ex capitán de Depo al relatar cómo se dio la circunstancia que lo llevó a ocupar el arco de La Amistad.



“Sobre el final, el árbitro lo echa por doble amarilla a Lucho Roberti por una falta en el área. Willy Ferreyra ataja el penal, pero el línea dijo que se adelantó. El árbitro, por reglamento, lo amonesta y lo expulsa porque ya tenía amarilla. Así que le pedí los guantes, me puse el buzo y esperé el penal”, contó el experimentado jugador.

Lo que vino después fue el remate de Salinas, que cambió el palo en la segunda ejecución (el primero había sido a la izquierda de Ferreyra) y allí fue Fernández para desviar el remate.



“Ya no me falta jugar de nada (risas). Creí que después de jugar (y hacer algún que otro gol) de ‘9’ ya estaba…”, agregó Fernández quien jugó su primer partido oficial con La Amistad.

Fernando cuenta lo que fue jugar con otra camiseta después de 10 años. “Pase tanto tiempo jugando para el Depo, que fue raro al principio. Pero la verdad es que tenemos un gran plantel, con jugadores con mucha experiencia y eso te hace adaptar rápido al equipo. Llegué a un grupo bárbaro y eso te hace las cosas más fáciles”.