Un funcionario nacional denunció «un manejo irresponsable» del municipio de Bariloche con el quirófano móvil

Luego de una denuncia en el Juzgado Federal, personal del Escuadrón 34 de Gendamería Nacional secuestró el quirófano móvil destinado a castraciones en los barrios, esta mañana.

El procedimiento se llevó a cabo en el área de Veterinaria y Zoonosis de Bariloche en el barrio Ñireco. El quirófano que había sido cedido en comodato al municipio por el gobierno nacional se estaba usando como casilla en el puesto de control en el ingreso a la ciudad.

Luego del operativo, el quirófano quedó en el predio de Gendarmería pero desde la fuerza, hubo un fuerte hermetismo respecto a esta causa. “Veremos qué resuelve el juez”, solo atinaron a decir.

Consultado sobre el secuestro, Juan Enrique Romero, director del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros, consideró que el municipio hizo “un manejo irresponsable”. “Veremos cuál será el destino final. Seguramente quedará en Bariloche pero no bajo la órbita del municipio que hizo un irresponsable manejo. No queremos perjudicar a la comunidad, no es la voluntad del Ministerio de Salud”, dijo a RÍO NEGRO.

“Estamos buscando los mecanismos para que ese quirófano quede en condiciones, custodiado por instituciones responsables. Quizás sea la provincia”, agregó el funcionario nacional.

La presentación judicial correspondió a los abogados Leandro Costa Brutten y Estanislao Cazaux que, además, integra el Tribunal de Contralor. Según este último cuando Romero se enteró de la situación pidió la devolución. Pero además objetó que la municipalidad de Bariloche adeuda 300 frascos de ketamina.

Según la Confederación Farmacéutica (COFA), la ketamina es un medicamento utilizado generalmente como anestésico ya que es un depresor del sistema nervioso central.

“La ketamina es otro tema. Corre en forma paralela y el Juzgado está manejándolo. Acá hay una responsabilidad civil y penal”, expresó Romero.

Por su parte, Cazaux admitió que lo sorprendió el allanamiento y el secuestro. “Desconozco qué documentación se secuestró. Pensamos en principio que el operativo era por el tema de la ketamina. Está bien porque no estaban usando el quirófano. Ahora quedó a disposición de la justicia”, manifestó.