Piden llevar a juicio a los mapuches que agredieron a un poblador de Villa Mascardi

La jueza Romina Martini dispuso un cuarto intermedio de 48 horas luego de la audiencia de control de acusación por la agresión a Diego Frutos en Villa Mascardi el 25 de noviembre del 2020.

La fiscal Betiana Cendón atribuyó a los hermanos Cristian Germán y Juan Pablo Colhuan el hecho que se produjo en el kilómetro 2005 de la ruta 40, a la altura del complejo conocido como Gas del Estado en Villa Mascardi.

“Mientras Diego Frutos esperaba que se levantara el corte de la ruta por la comunidad Winkul Mapu por el aniversario del fallecimiento de Rafael Nahuel, fue reconocido. ‘¿Qué andás diciendo de nosotros?´, le dijeron”, relató Cendón.

Dijo que los dos hermanos Colhuan, Carlos Coyueque Mallea y tres personas más que no fueron identificadas lo corrieron 100 metros “para dañar su integridad física”. Todos estaban encapuchados. Frutos, continuó la fiscal, se intentó resguardar en un camión pero el conductor se negó a prestarle ayuda. Logró meterse en un auto, puso de inmediato los seguros pero uno de los agresores ingresó al vehículo por el asiento delantero.

“Juan Pablo Colhuan, con un arma blanca, amedrentaba a la gente para que no lo ayude. El otro Colhuan ingresó al vehículo, lo sacó y lo golpeó con otras personas. Lo tiraron al suelo y le propinaron golpes de puño y patadas en el cuerpo. Mallea intentó apuñalar a Frutos que esquivó el puntazo”, detalló la fiscal en su exposición vía zoom.

Frutos sufrió politraumatismos y lesiones cortantes. Cendón recordó que esa tarde, una policía debió cubrir a la ambulancia para que pudiera pasar por el corte de ruta y “evitar así que la rompan o lesionen a los médicos del hospital. Lograron cruzar el corte, le dieron los primeros auxilios a Frutos y realizaron el mismo procedimiento para volver a pasar”.

La fiscalía calificó el delito como “lesiones leves” y recalcó que todos los testimonios del suceso “tienen soporte audiovisual”.

El abogado querellante Ernesto Saavedra, por su parte, planteó: “Que el tiempo no nos haga perder gravedad de los hechos. Allí se cortó la ruta, se agredió a policías, bomberos, ambulancia, particulares y, en especial a Diego Frutos. En las filmaciones, se ve claramente la alevosía con la que actúan aprovechando el estado de indefensión de mi cliente y que eran numerosos”.

La querella adhirió a la posición de la fiscalía aunque recalcó que “estamos convencidos de que hubo homicidio en grado de tentativa. Frutos pudo evitar el puntazo pero fue una cuestión azarosa que no lograran herirlo con un arma blanca”. “Ante la falta de fundamentación probatoria, aclaró Saavedra, vamos a adherir a planteo de la fiscalía”.

En su intervención, el abogado defensor Marcos Ciciarello propuso que el fuero federal intervenga en la causa. “Lo que ocurre en Villa Mascardi es investigado por el fuero federal hace años. Desde lo jurídico, mi planteo es que ese día había un corte y el señor Frutos se acercó a filmar el corte. La violencia es parte del propio corte. Se da en el marco del corte”, argumentó.

Este pedido fue desestimado por la fiscal. Cendón explicó que tanto el procurador como el fiscal jefe le ordenaron asumir la investigación de todos los legajos de Villa Mascardi en los que hubiera algún interés privado. “Son 70 hechos por daños a viviendas y vehículos, lesiones, robos, en los que no hubo intervención federal. Hay una causa madre que pretende resolver el conflicto primario pero acá hay un vecino que fue lesionado y debe ser investigado por la justicia provincial”, especificó Cendón.

Aclaró que tiempo atrás, hubo una reunión con la fiscal Sylvia Little respecto a la cuestión de la competencia. “Si no, cuando chocan dos vehículos deberíamos dejarlo en manos de la justicia federal. Acá no investigamos quién cortó la ruta sino quién lesionó al señor Frutos”, concluyó.

Ausencia sin aviso

Al comienzo de la audiencia, se constató que uno de los acusados identificados, Carlos Coyueque Mallea, no participaba de la audiencia vía zoom.

Ante el pedido de suspensión de la audiencia por parte del abogado defensor, Manuel Mansilla, Cendón advirtió que se intentó notificar a Coyueque Mallea en tres ocasiones pero no estaba en su vivienda.

Propuso declararlo en rebeldía y solicitar su captura pero fue desestimado por Martini. La fiscal recordó que el juez Juan Martín Arroyo había dispuesto que los acusados “mantuvieran el domicilio”. “El jefe del destacamento policial fue tres veces a la vivienda y no había nadie porque el señor incumplió la pauta que impuso el doctor Arroyo”, objetó Cendón.

Recalcó que el acusado fue informado por su abogado defensor de la audiencia y agregó: “El señor Mallea no se contacta porque no quiere. No está a derecho porque no quiere. Considero grave este incumplimiento. Aparentemente está en Chile”.

Mansilla insistió en que su defendido intentaba regresar al país pero “con los protocolos en Chile por la pandemia se complicó el viaje. Él no ha querido obstaculizar este proceso”.

“¿En qué fecha salió del país?”, le consultó la jueza. “Desconozco”, respondió Mansilla.

“Entiendo que es poco precisa su información. Hubiera sido útil saber cuándo viajó y en qué viajó. De todos modos, no puedo afirmar que haya mudado su domicilio como sostienen sus acusadores. No voy a hacer lugar al pedido de declarar en rebeldía y ordenar su captura. Voy a disponer que reprograme esta audiencia”, dijo Martini.