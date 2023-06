Una influencer usó IA para que sus seguidores chateen con su “clon” y ganó más de U$S70 mil

Caryn Marjorie, una influencer con 1.8 millones de seguidores en Snapchat, supo aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial para recrear un clon de ella misma y conversar con sus seguidores a cambio de dinero.

El desarrollo se llama CarynAI y fue diseñado con las características de la personalidad de su propietaria. De esta manera, los fanáticos pueden chatear por horas con su clon virtual y muchos de ellos incluso afirman tener un vínculo amoroso con el chatbot.

En su cuenta de Twitter, Caryn explicó que subió más de 2.000 horas de su contenido, voz y personalidad para convertirse en la “primera creadora de contenido transformada en una IA”. Muy orgullosa de su creación, la influencer afirmó: “ahora millones de personas podrán hablar conmigo al mismo tiempo”.

CarynAI se lanzó a inicios de mayo como prueba privada a través de Telegram y, gracias a su éxito, se extendió a una web para captar a los seguidores de otras plataformas de la influencer. Según la creadora, su objetivo es “curar la soledad”, aunque conversar y tener una relación virtual con su clon tiene un precio bastante alto.

“Interactúe con CarynAI en tiempo real a través de mensajes seguros y disfrute de conversaciones privadas y personalizadas con su influencer favorita”, dice la página web que ofrece el servicio pago.

Chatear con CarynAI tiene un valor de 1 dólar por minuto y, según el portal Fortune, en sólo siete días la influencer logró recaudar más de 70 mil dólares. Además, la influencer aseguró hace poco en Twitter que ya cuenta con 18 mil novios virtuales.

En una entrevista con Daily Mail, la jovén señaló que CarynAI podría costar menos en un futuro cuando se acumulen más “novios online” y afirmó que el servicio podría llegar a ser “gratuito para los seguidores más leales”.

La empresa que está detrás de esta tecnología se llama Forever Voices que ya ha desarrollado chatbots similares, especialmente en figuras políticas que usan la herramienta para dialogar con sus potenciales seguidores en campaña.

A pesar de la innovación tecnológica y la nueva forma que impone esta IA para vincularse con las personas, los medios estadounidenses criticaron a CarynAi por los altos costos del servicio y porque consideran que la cifra es falsa. A raíz de esto, la influencer explicó a través de un video publicado en Twitter que “el dinero que recaudó fue obtenido honestamente a través de su clon desarrollado con inteligencia artificial”.

ignorance is not an option #CarynAI pic.twitter.com/OXucdC1n29