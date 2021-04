Una nueva oferta de Ford para el mercado argentino

Continuando con la estrategia de electrificación del portafolio de productos de Ford a nivel global, que incluye versiones electrificadas de algunos de sus modelos icónicos, y para complementar la gama de Mondeo, Ford lanza el Mondeo Híbrido Titanium, un vehículo que cuenta con los últimos dispositivos desarrollados en tecnología inteligente.

El Mondeo Híbrido Titanium se distingue por su diseño con una silueta elegante y deportiva, mientras que su lujoso interior brinda confort a los pasajeros con todas las prestaciones y tecnologías propias de un vehículo de alta gama.

Respecto a su exterior, los paragolpes delantero y trasero, sus llantas de aleación y una grilla frontal con barras cromadas otorgan un aspecto elegante y moderno.

El vehículo ofrece a conductores y pasajeros el máximo confort a bordo con funcionalidades como:



· Sistema de control activo de ruido: Ayuda a atenuar cualquier sonido que logre llegar al interior del habitáculo. Un sistema de micrófonos capta el ruido de fondo, el cual se anula mediante la reproducción de ondas sonoras invertidas a través del sistema de audio.

· Sistema Keyless de apertura y encendido: el sistema de apertura detecta la presencia del control remoto cerca de la carrocería habilitando el acceso al interior del vehículo sin necesidad de sacar la llave del bolsillo. A su vez, permite abrir y cerrar todas las ventanas y el techo solar simplemente presionando los botones de bloqueo y desbloqueo ubicados en la llave. Una vez que el control remoto se encuentra adentro del vehículo, este sistema permite arrancar el motor mediante el botón Ford Power.

· Ópticas full LED: además de otorgarle un diseño único, proporciona un haz de luz ofreciendo mayor confort y seguridad.

· Asiento de conductor y acompañante con 10 ajustes eléctricos y calefaccionados.

· Techo solar eléctrico.

· Sistema de audio con control al volante, CD, MP3, USB y 8 parlantes Hi-Fi.

· 2 puertos USB de Carga Inteligente ubicados en la consola central delantera.

· SYNC® 3, con control de voz y pantalla multi-táctil de 8”: El sistema permite que el conductor pueda controlar desde la temperatura del habitáculo hasta la navegación satelital. SYNC® 3 gestiona tanto las llamadas como los mensajes a través de simples comandos de voz. La pantalla multi-táctil es capaz de integrar las aplicaciones de smartphones utilizando Applink, AppleCar Play o Android Auto, permitiéndole al conductor de esta forma configurar la pantalla a su gusto.

· Asistente de precolisión con detección de peatones.

· 7 airbags.

Datos 100.000 km. O tres años ofrece la garantía transferible para el vehículo y ocho años o 160.000 km para la batería de alto voltaje. 54.500 USD Es el precio de venta sugerido al público por la automotriz y las unidades estarán disponibles a partir de abril.

Complementando su equipamiento de tecnología y confort, el vehículo incorpora:

· Apertura de baúl desde el interior.

· Apoyabrazos delantero central con guarda objetos.

· Apoyabrazos trasero central con posavasos.

· Climatizador automático bizona con salidas para las plazas traseras.

· Columna de dirección ajustable en altura y profundidad.

· Dirección Asistida Electrónica (EPAS).

· Espejo retrovisor interior fotocromático.

· Freno de estacionamiento eléctrico.

· Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos con one touch.

· Limpia parabrisas de intermitencia variable con sensor de lluvia.

· Luces de lectura delanteras individuales y porta-anteojos.

· Luz de ambiente multicolor.

· Luz de cortesía trasera.

· Parasoles de conductor y acompañante con espejo de cortesía y luz.

· Reóstato de luz de tablero.

· Sensores de estacionamiento delanteros.

· Sensores de estacionamiento traseros.

· Sistema Follow Me Home de luces para acompañamiento.

· Sistema My key de llave programable.

· Volante forrado en cuero.

El Mondeo Híbrido Titanium posee una motorización híbrida autorrecargable que mejora la autonomía, reduce los niveles de consumo y emisiones y entrega, a su vez, un excelente nivel de prestaciones.

Sus dos motores, uno naftero de 2.0L ciclo Atkinson y otro eléctrico, entregan una potencia máxima combinada de 187 CV. El sistema utiliza el motor eléctrico o ambos motores de acuerdo con la demanda de potencia. El pasaje de modo eléctrico a híbrido se produce de manera automática e imperceptible para ofrecer la combinación perfecta de potencia y eficiencia.

La batería de este sistema híbrido es autorrecargable gracias a un generador eléctrico conectado al eje del motor naftero, que transforma la energía mecánica a energía eléctrica para cargar la batería de alto voltaje. A su vez, el sistema de frenado regenerativo utiliza parte de la energía del frenado que se desecharía por fricción, para recargar las baterías. Por ello, no es necesario enchufar al vehículo a una fuente externa de energía.

Detalles del sistema híbrido:

· Motor Naftero 2.0L (Ciclo Atkinson) de 140 CV.

· Motor eléctrico de 120 CV.

· Batería de alto voltaje: Almacena energía para el motor eléctrico. Se carga mientras el motor de combustión interna está funcionando y mediante el sistema de frenado regenerativo.

· Generador Eléctrico: Transforma la energía mecánica del motor naftero en energía eléctrica para la carga de la batería de alto voltaje y es parte del motor eléctrico.

· Sistema de Frenado Regenerativo: Parte de la energía que se disipa durante el frenado, es aprovechada para recargar la batería de Alto Voltaje.

· Transmisión eCVT: Responsable de transmitir la potencia de manera suave y progresiva.

· SmartGauge con EcoGuide: Es una poderosa herramienta interactiva que ayuda a los conductores a maximizar la eficiencia.

• Hojas de Eficiencia: Incluye datos de ahorro de combustible y una opción para mostrar “Hojas de eficiencia”.

• EcoSelect y EcoCruise: el EcoSelect es una función exclusiva híbrida que puede seleccionar el conductor y le permite priorizar el ahorro de combustible en sus viajes. Si la función EcoSelect se encuentra encendida y su usuario quiere definir una velocidad con el Control Crucero, se activa el EcoCruise, que le ayuda al vehículo a ahorrar energía al incrementar paulatinamente las aceleraciones -en comparación con el control crucero estándar-).

Equipamiento premium y precio de venta

Una característica para destacar del Mondeo Híbrido Titanium es el sistema de reconocimiento de señales de velocidad. Este sistema es capaz de identificar señales permanentes o temporales situadas junto a la carretera o sobre ella. El tablero indica la velocidad máxima o muestra un icono de prohibido adelantar, que cambia cada vez que se entra en una zona con un límite distinto.

Precio y garantía

El Mondeo Hibrido Titanium se produce en España y se ofrece en cuatro colores: Negro Ebony, Gris Magnetic, Azul Metalico y Blanco Platino. La garantía transferible es de tres años o 100.000km para el vehículo y ocho años o 160.000 km para la batería de alto voltaje. El precio de venta sugerido a público es de USD. 54.500.