Ungar compite en el Frente de Todos contra «los que viven de la política»

El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Fabián Ungar, se presenta en esta elección como "el único que tiene CUIT" en contraposición a otros postulantes de su propio espacio que, asegura, "viven de la política". El dirigente, que supo ser funcionario nacional y uno de los cuadros del parrillismo, quedó afuera de la lista de unidad que acordaron los principales sectores del peronismo en Neuquén y disputará la interna contra Tanya Bertoldi y Asunción Miras Trabalón.

“Creo que somos la mejor opción dentro del Frente de Todos porque el nuestro es un espacio que se anima a decir las

cosas, y no nos callamos cuando algo nos parece mal. En Neuquén necesitamos renovar nuestra alianza, oxigenarla, conectarla con la gente", afirmó.

Cuestionó que en el espacio kirchnerista "hay candidatos que hace años viven de la política" y que en la alianza "parece que si no tenés apellido no existís". "Hoy algunos se presentan como diputados y en dos años esos mismos te van a pedir que los votes para intendente o concejal, y eso no es serio", apuntó.

Ungar fue candidato a concejal y a diputado provincial, pero nunca llegó a una banca. Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner fue designado como delegado del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, desde entonces, no volvió a tener cargos públicos. "Cuando perdimos yo hice la mayor autocrítica posible: sin que nadie me lo pidiera, renuncié y me fui a mi casa a trabajar de maestro mayor de obras. Hoy vuelvo a la política pero desde otro lugar, tratando de ver lo que aquellos que viven de la política no ven", sostuvo.

"Entendí que no lo ven porque están en un estado de confort. No entienden lo que sufre un trabajador cuando no le alcanza el sueldo. Soy el único candidato que tiene CUIT: sé lo que es hacer malabares para pagar los sueldos o el

formulario 931, sé todo lo que sufrimos en casa por la pandemia, viví como tantos esa angustia de tener una familia a cargo y sentir que tu barco se está hundiendo”, planteó.

Ungar competirá en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre con la lista B "Neuquén de Todos". Lo acompañará en el segundo lugar Romina Jácomo. La interna del Frente de Todos se completa con la lista A "Celeste y Blanca" de Tanya Bertoldi y Alberto Vivero y la lista C "Eva Perón" de Asunción Miras Trabalón y Francisco Armas.