UTA advierte que si mañana no pagan, vuelve al paro

La Unión Tranviaria Automotor, el gremio de los choferes, advirtió que si la empresa Mi Bus no paga este miércoles lo que adeuda de los salarios a los 274 trabajadores, volverá a parar el transporte en Bariloche.

Ayer el gremio mantuvo durante 15 horas el paro que provocó serios inconvenientes a los usuarios por la paralización total de todas las líneas del servicio.

La solución llegó ayer alrededor de las 15 cuando UTA firmó un acuerdo en la Secretaría de Trabajo ante el compromiso de Mi Bus de abonar ayer mismo el sueldo a 20 trabajadores con licencia médica que no habían recibido nada hasta el momento y la promesa de cancelar el miércoles los 8.000 pesos que adeuda a cada empleado.

Bajo estas condiciones UTA levantó la medida pero de inmediato advirtió en un comunicado de prensa que se mantiene “en estado de alerta y movilización” y que “de persistir las pretensiones por parte de la empresa de abonar en cuotas los salarios de los meses siguientes, se accionarán medidas de autodefensa”.

El secretario general de UTA, Marcelo Iarlori, admitió que la negociación de ayer fue ardua y señaló que la empresa ya apeló otras veces al retaceo de salarios cuando tiene caída o demora en sus ingresos.

En Mi Bus trabajan actualmente 274 personas, con una masa salarial mensual ronda los 18 millones de pesos.

El jefe de Gabinete, Marcos Barberis, dijo que la empresa recibió este mes una suma total de 9.127.000 pesos, aportados por la provincia y por el municipio, que contribuyó con 2 millones. También confirmó que la empresa cobra de modo automático las transferencias del sistema SUBE por la venta de boletos.

No se informó tampoco si está previsto tomar algún recaudo para que el mes próximo los salarios sean abonados en término y no se vea afectado el servicio. “Eso es algo a trabajar a partir del miércoles y el municipio tendrá que llegar a un acuerdo con la empresa -dijo Iarlori-. Nosotros no sabemos si el subsidio alcanza o no alcanza”.

La UTA ya había advertido en un comunicado previo que el municipio, como titular del poder concedente, “es el único responsable de garantizar el servicio”.