Vaca Muerta: Phoenix cerró un sólido primer semestre

La petrolera de exploración y producción, Phoenix Global Resources, presentó los resultados operativos y financieros intermedios con importantes indicios de recuperación en la mayoría de los segmentos. La firma mostró un marcado contraste en el primer semestre respecto al año pasado que estuvo fuertemente signado por el impacto de la pandemia.

Los ingresos que registró la firma en el período fueron de US$ 36,14 millones, compuestos por US$ 35,1 millones por ventas de petróleo y US$ 1,1 millones por ventas de gas. A nivel interanual significa un salto del 45,14% en los ingresos.

“El aumento en los ingresos de petróleo entre los períodos derivó principalmente del cierre de la producción por el Covid-19 en el primer semestre del 2020 y por un aumento en el precio realizado por barril en el período”, indicaron desde Phoenix en el informe que enviaron a la Comisión Nacional de Valores.

Para tener en cuenta el precio realizado promedio por ventas de petróleo de la empresa en los primeros 6 meses del año pasado fue de US$ 39,19 por barril, mientras que en este semestre fueron de US$ 47,03 por barril: un salto del 20%.

La producción promedio de la empresa en el período fue de 4.258 barriles de petróleo por día, un 20% por encima de los 3.546 barriles que extrajeron en el primer semestre del 2020. Este incremento se dio por los trabajos de pulling y otras actividades, como así también por el impacto de la interrupción de las operaciones en 2020.

En Mata Mora la empresa tendrá su core de actividades. (Foto: gentileza)

Los costos operativos disminuyeron a US$ 15,01 por barril equivalente de petróleo en comparación con los US$ 26,3 por barril equivalente del primero semestre del 2020. Una caída de casi el 43%.

De esta manera, la empresa registró un EBITDA (ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de US$ 7,23 millones, mientras que el año pasado en el mismo período se anotó una pérdida de US$ 34,5 millones.

“El grupo principalmente genera efectivo de sus operaciones de producción de gas y petróleo convencional. Sin embargo, se formó con la intención expresa de asumir un programa de exploración, evaluación y desarrollo significativo focalizado en los activos de gas y petróleo no convencional del grupo en Argentina, incluida la formación Vaca Muerta”, señalaron desde la empresa.

Durante el período, la provincia de Neuquén le otorgó a la firma una concesión de explotación no convencional de 35 años relativa a aproximadamente 43.372 acres en la parte norte de Mata Mora y que prorroga por 5 años, hasta abril de 2026, los derechos de exploración sobre alrededor de 11.918 acres en la parte sur del mismo bloque.

Al mismo tiempo, la petrolera obtuvo una prórroga de un año hasta abril de 2022 de los derechos de exploración en los bloques Corralera Noreste y Correarla Sur. El mes pasado, la empresa comenzó la perforación del primero pozo con destino a Vaca Muerta en Corralera Noreste y según lo acordado tiene tiempo hasta abril próximo para realizar un segundo pozo.