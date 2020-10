Valentino Rossi firmó su contrato para seguir en MotoGP

Valentino Rossi negoció durante ocho meses su contrato con el equipo Petronas. Gentileza.

El anuncio de que Valentino Rossi integrará el equipo Petronas no fue en absoluto una sorpresa, ya que el piloto italiano lo había dejado claro desde hace meses, pero las negocaciones duraron ocho meses antes que firmara su contrato para el Mundial de MotoGP.

Aunque en los términos del contrato no aparece reflejada la opción de prolongar su vínculo un año, Rossi aclaró que en las vacaciones decidiría si participará en 2022, si es que todas las partes estuvieran de acuerdo.

“Inicialmente, le ofrecimos un año”, explicó Lin Jarvis, director ejecutivo de Yamaha Motor Racing, confirmando que el piloto quería más, porque siente una gran motivación para seguir en el Mundial de MotoGP.

“Valentino nos comentó que está bien un año, pero no quiero empezar el año que viene sabiendo que será el último. Me gustaría mantener la motivación para, si rindo bien, todavía me divierto y puedo demostrar que sigo siendo rápido, poder continuar en el futuro. Llegamos a un acuerdo bastante rápido. Los directivos de Yamaha aceptaron ese punto”.

El inoxidable Valentino Rossi sigue siendo protagonista en el MotoGP. Gentileza.

“La razón por la que hicimos un contrato de un año es porque es un poco más complicado que los anteriores. Tenemos contrato con el equipo Petronas hasta finales de 2021 y con Dorna para nuestra participación en el Mundial hasta finales del próximo año”, detalló Lin Jarvis.