Vecinos de Rincón de Emilio en Neuquén reclaman por los cortes de luz

Los vecinos del barrio Rincón de Emilio, de Neuquén, se mostraron preocupados por los continuos cortes de luz (no programados) en el sector, que les deja sin agua potable por la falta de bombeo. Se trata de cortes no programados, y según integrantes de la comisión directiva del barrio, no todos los inconvenientes eléctricos tienen el mismo origen.

El jueves hubo un corte no programado a la hora de la siesta y toda vez que hay tormentas, se corta la energía, se indicó. Ayer por la madrugada, hubo tres horas de otro corte y luego durante la jornada hubo variaciones de tensión y problemas que hicieron temer por los artefactos eléctricos que permanecen enchufados.

Rincón de Emilio tiene unos 1.000 hogares conectados al sistema de agua que depende de la cooperativa de servicios barrial. Con cada corte de energía, el bombeo se detiene en forma preventiva y se requiere de una reconexión. Con los cortes en la madrugada, son varias horas las que permanecen sin el suministro hasta que los operarios revisan el sistema de impulsión y ponen en marcha nuevamente la provisión de agua potable.

“Hay preocupación porque siempre sucede algo; no hay una explicación, siempre es por distintas fallas cuando no es una acometida de un cable en una línea de media tensión es por los alimentadores de energía que llegan al barrio. Esperábamos que con la construcción de la estación de 132 kv que suministra la zona norte, se iban a acabar las variaciones de tensión y los cortes, pero no ocurre”, sostuvo Rubén Gómez, uno de los integrantes de la comisión barrial.

La energía eléctrica en el barrio está provista por CALF e involucra tanto a Rincón del Río (el sector nuevo que era la ex chacra de Moño Azul) como al sector privado lindero, de Rincón Club de Campo.