Veganos insólitos

Neuquén

Insólita y desmesurada fue la actitud de los llamados “veganos” al irrumpir en la pista central de la Exposición Rural de Palermo para manifestarse en contra de la ingesta de carne y su correlato la cría de ganado. Desde la evolución de los primates en monos bípedos, como el Australopithecus, hace cinco millones de años, los humanos han sobrevivido cazando para nutrirse de proteínas, lo cual fue decisivo para el crecimiento de su masa cerebral, su inteligencia y progreso.

Además, en nuestro sistema legal, los animales son cosas y no personas, es decir, no son sujetos de derecho. Sin embargo, la sensibilidad por los animales ha dado lugar a numerosas disposiciones de protección, como la prohibición de la riña de gallos, de su exhibición en circos, las carreras de galgos, etc.

Existe una demanda social que exige una ética para el bienestar animal, pero una cosa es el buen trato, incluyendo los procesos de crianza y matanza en las industrias, y otra es la prohibición de la ingesta de carnes para impedir toda actividad avícola y ganadera.

Por ahora, la opción por el veganismo es solo un tema de decisión individual. Ningún grupo tiene derecho a tratar de imponerlo al resto por la fuerza.

Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822