''Veía nervioso a River'', dijo Tevez

Como siempre, luego del Superclásico, cada protagonista llevó agua para su molino. Carlos Tevez se mostró caliente porque Boca no aprovechó sus chances para ganar y Marcelo Gallardo declaró valorando el planteo del rival como algo que demuestra una superioridad del Millo.

El capitán del Xeneize declaró: "Me voy molesto porque en nuestro mejor momento nos empatan. Para nosotros no fue un buen resultado, lo teníamos para ganar y no pudimos. Estoy caliente, nos empatan un partido que teníamos dominado. Tendríamos que haberlo liquidado antes. Con un poco de tranquilidad lo ganábamos, teníamos espacios para hacer otro gol: la de (Gonzalo) Maroni, otra de (Sebastián) Villa, la que tuve yo...".

Tevez dispuso de una situación clara con el partido 1-0 pero el pase de Maroni quedó largo y Armani le tapó el remate. "Tuvimos situaciones para liquidarlo pero no lo hicimos y lo pagamos. Nos vamos calientes, para nosotros no fue un buen resultado", completó.

En la parte más picante de la entrevista en los vestuario de La Bombonera, el Apache afirmó: "Ellos tenían mucho nerviosismo, no encontraban el lugar y la forma de quebrarnos. Por distracciones propias se llevan un empate de nuestra casa".

Finalmente se refirió al esguince de tobillo izquierdo que lo tuvo en duda y motivó su infiltración antes del partido: "Si no era este rival no arriesgaba el tobillo. Tuve que jugar infiltrado con el tobillo hinchado, pero son partidos que uno disfruta y quiere estar".