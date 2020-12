Viaje al centro del eclipse: la historia de un encuentro increíble en la Línea Sur

Justo en la mitad del recorrido del cono de sombra entre la cordillera y el mar, en una estancia a 25 km de El Cuy en la Línea Sur de Río Negro, un puñado de mujeres y hombres viven la previa de un día histórico. Cae la noche del domingo, está nublado y el pronóstico no es alentador. El lunes pasará por aquí el eje central del eclipse y dos astrofotógrafos de Buenos Aires, una pareja porteña con dos hijos que aman la naturaleza y la aventura y un apasionado por los fenómenos astronómicos del sur bonaerense que acaba de llegar después de manejar más de 1200 km, se suman a los anfitriones en la estancia Santa Ana 1913.

Joaquín Pichimil lo vivió desde la estancia donde trabaja. "No me olvido más del resplandor del sol". Gonzalo Maldonado.

Entre ellos está Joaquín Pichimil, el hombre que lleva una vida de trabajo en el campo y que sabe amansar potrillos con la palabra y la caricia. Como todos por aquí, está ansioso por ver el momento en que La luna bloquee al Sol y eso desvíe por un rato la atención de la rutina de ovejas, caballos y alambradas. “Va ser lindo verlo, me da curiosidad, nunca vi algo así”, dice. En la radio informan que pasarán muchos años hasta que vuelva a suceder algo similar en esta tierra donde para producir lana y vender corderos hay que pelearle a la aridez, la sequía, el zorro colorado y el puma. En el corral está Bartola, la pastora de los Pirineos que vive con los corderos y ahuyenta a los predadores.

Hay incertidumbre por las nubes y todos se encomiendan a los dioses del tiempo, mientras los astrofotógrafos tiran una buena. “Ayer estaba así y después limpió, vimos un espectáculo increíble”, dice Marcelo y su optimismo contagia al grupo.

Marcelo y Leo, astrofotógrafos aficionados y amigos. Viajaron desde Buenos Aires. "Valió la pena hacer 1.200 km para ver esto. Fue impresionante", dice Marcelo. Foto: Alejandro Carnevale.

A él y a su amigo Leo se les iluminan los ojos cuando relatan cómo brillaban la noche anterior las estrellas en el cielo puro de la Patagonia. Marcelo explica que el índice de contaminación lumínica es 0 en el Océano Pacífico y 10 en Las Vegas. “¿Sabes cuánto es acá? 0,1. Estamos en el lugar ideal”, dice mientras arma el equipo para volver asomarse a las galaxias.

Eclipse Solar total. Fotos de Alejandro Carnevale

A su lado, Carlos Drachemberg asiente, pero no le preocupa tanto el eclipse, le preocupa más que no puede parar la sarna en las ovejas aunque ya las vacunaron cinco veces este año, que se le murieron 400 este invierno allá arriba atrapadas por la nieve, que el lunes no enciendan fuego los que invadan para hacer el asadito del eclipse.

Al mismo tiempo, con su nieta Emilia en brazos de un lado para el otro, una alegría lo desborda: sus cuatro hijos (Florencia, Victoria, Ignacio, Nazarena) volvieron ahora al campo luego de partir a La Plata para estudiar carreras que los alejaban de su mundo: biotecnología y biología molecular, ingeniería industrial, corredor inmobiliario, administración de empresas. Los trajo de vuelta el impulso de armar una movida turística aquí, acompañar a su padre desde ese lado. "Es duro el desarraigo, es duro no verlos y estar solo en el campo. Me da felicidad que hayan vuelto", dice. "Es como si todo acá se hubiera rejuvenecido, es hermosa esa sensación", dice Silvia, su mujer.

Alejandro Carnevale, fotógrafo de Río Negro, en el punto donde tomo las imágenes del eclipse, a 27 km de El Cuy. Foto: Gonzalo Maldonado.

El eclipse iba a ser el punto de partida, pero la pandemia lo complicó todo en este lugar donde en 1913 empezó a escribir la historia don Juan Arostegui, cuando levantó en el medio de la nada un almacén de ramos generales que se hizo posta para las carretas que transportaban mercaderías entre Bariloche y el Alto Valle.

Si antes estaba en el centro de las travesías de los mercaderes, ahora está en el eje del eclipse, con su nieto Carlos al frente de la estancia y su bisnieta Florencia de la organización de las visitas. Por eso debió decir que no unas 30 veces al día en estos días de diciembre: solo un pequeño grupo pudo entrar aquí para cumplir con los protocolos sanitarios. Hasta seis oficiales del Ejército de los Estados Unidos se quedaron sin poder viajar y cancelaron las reservas.

Santiago es aficionado a la astronomía y viajó desde Adrogué, provincia de Buenos Aires. "Qué maravilla vimos", dijo.

Aquí no hay señal de celular ni conexión a Internet y Agustina, la hija de 13 años de Joaquín, juega al ajedrez con Leo, el otro astrofotógrafo. Cursa el secundario con orientación agropecuaria en Roca y eso llena de orgullo a su padre, que no pudo pasar de segundo grado porque debió ir a trabajar, como sus 15 hermanos. Historias alrededor del fogón en la previa, con los visitantes que las escuchaban con los ojos bien abiertos. Descubrieron este lugar en el mundo al rastrear opciones alejadas de las multitudes en el Google Maps.

El lunes amaneció nublado. Pero el viento que sopló con furia durante la madrugada de a poco comenzó a correr las nubes por la mañana, mientras en la ruta 6 se hacía cada vez más larga la fila de vehículos apostado de cara a un espectáculo natural extraordinario.

Muchos se apostaron en las afueras de El Cuy para ser testigos de un día histórico.

A eso de las nueve llegaron a la estancia Leo y Cecilia desde Buenos Aires, tras hacer noche en Roca. “Una vez vi un eclipse parcial en la ciudad. Desde entonces sueño con esto. Va a ser inolvidable. Lo digo y me emociono”, explicaba. También arribó Inés, del Servicio Meteorológico Nacional, para hacer mediciones.

A las 13.11 el día se hizo noche. Mariana, Nico y sus dos hijos lo vieron acostados en la tierra campo adentro, los lentes puestos. Antes sus ojos aparecieron Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno. Abajo, los caballos relincharon, las ovejas corrieron en fila, los pájaros buscaron refugio, el gallo se fue y nadie lo podía encontrar. "Nos había dicho que estuviéramos atentos a las reacciones de los animales. Fue sorprendente lo que pasó con ellos",

Romina, la cocinera a la que al principio le parecía extraño tanto revuelo, se asombró cuando Marcelo la invitó a mirar por el telescopio. “Me sorprendió lo que vi. Y me gustó que viniera gente así a visitarnos”, dice.

A Leo no le entraba la felicidad en el cuerpo. "Qué flash", repetía. Y Laura, que vino con ellos, se alegró de que esta maravilla trajera felicidad en un año tan triste. Carlos, que corría de un lado para el otro atento a los que encendían fuegos, admitía que ahora entendía por qué hay gente que hace 1300 kilómetros por dos minutos y 10 segundos de oscuridad en pleno mediodía. Silvia aun estaba asombrada por el frío sobrenatural de los minutos previos, mientras Joaquín y sus hijos Pablo, Agustina y Mili caminaban abrazados rumbo al asado de ese día que jamás olvidarán.