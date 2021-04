Víctor Hugo Morales: «Se mantiene el covid, no lo puedo creer»

El periodista Víctor Hugo Morales habló sobre su estado de salud y lamentó que aún no pueda iniciar su recuperación del coronavirus ya que un nuevo hisopado le dio positivo.

Ayer, además, Víctor Hugo señaló que pudo realizar su programa sin asistencia de oxígeno.

El periodista fue dado de alta de cuidados intensivos el lunes pasado pero permanece internado en una clínica.

"No tengo una buena noticia, empecé bien pero continúo habitado por el Covid", informó el periodista sobre el final de su programa en la AM 750.

En ese contexto, el locutor lamentó no poder iniciar la recuperación de la enfermedad. "Se mantiene el Covid, no lo puedo creer", añadió.

"Empecé bien en la mañana por lo que les contaba del oxígeno pero al rato entró un médico aquí en la clínica, donde todavía no puedo empezar la recuperación, y me dijo que todavía el hisopado que me hicieron cuando entré dio positivo", comentó.

"No se fue o está muerto dentro de mí o está ahí. Es una cosa muy llamativa. La verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación", explicó Víctor Hugo.

"Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde en función del covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia", cerró Morales, quien agradeció los mensajes de apoyo de sus oyentes.