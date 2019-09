Video: Maluma lloró al recibir su nuevo avión privado

Maluma, el cantante colombiano de 25 años, lloró al recibir su nuevo avión privado.

Mediante un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, el artista instó a soñar "sin miedo" ya que recordó que en su momento le "cerraron las puertas" y "muchos decían que no iba a llegar a ningún lado".

"Nunca crean en un no como respuesta. Ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran", expresó el cantante en un texto que acompañó la presentación de su lujoso jet.

"Parceros ahora sí que vamos llegar lejos. Bienvenidos a "Royalty Air", con este avión tocamos la luna", celebró.

"Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños si se hacen realidad", concluyó el artista en su red social.

Reacciones en redes

Quién no lloró al recibir su primer avión.

Me mata de la ternura el llanto de Maluma por haberse podido comprar su primer avión. Yo la última vez que me emocioné así, fue hace un par de años cuando me compré la olla Essen.