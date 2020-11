Viedma entre las tres ciudades de Río Negro con más casos activos

La capital rionegrina registró en la jornada 38 casos de coronavirus y se dieron de alta a 83 pacientes. Si bien la curva los activos va en descenso, Viedma ocupa el tercer lugar de las ciudades rionegrinas con más casos activos con 454.

El primer lugar se encuentra Cipolletti con 1.193, sigue Bariloche con 873, Viedma con 454 y Roca ocupa el cuarto lugar con 449 activos.

La ocupación de camas de terapia intensiva en la Provincia es del 56% y en la ciudad hay 12 camas libres.

"La curva está bajando y eso alivia mucho", dijo la secretaria de Salud de Río Negro Mercedes Iberó. Viedma cuenta con 2.292 contagios: 454 activos, 46 fallecidos y 1.792 recuperados.

"Cuidémonos con creer que no hay más virus. Vi en un montón de lugares a gente si barbijo, gente compartiendo un mate, muy cerquita uno del otro. Esta segunda ola que apareció en Europa y Estados Unidos quizás acá nunca se termine la primera", dijo Iberó.

A su vez volvió a reiterar el pedido de mantener las medidas preventivas y que se trata de "la responsabilidad de cada uno y que quizás que hasta que no nos toca alguien muy cercano, no nos damos cuenta de lo que es el coronavirus. Así que pedirles que no se olviden que hay covid".