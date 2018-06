Capacitarán a adultos mayores en el uso de herramientas digitales

La Universidad Nacional de Río Negro y el Banco Patagonia implementarán talleres de capacitación en el marco del Programa de Banca Electrónica para Adultos Mayores, “Un click de confianza”.

Los talleres, coordinados por el departamento de Educación Continua de la UNRN, serán libres y gratuitos y se realizarán, de 10 a 12, en General Roca el miércoles en Estados Unidos 750; en San Carlos de Bariloche el jueves 28 en Mitre 630, 2do A; y en Viedma el lunes 2 de julio en la Manzana Histórica, Colón 460. La actividad no requiere inscripción previa.

Cada vez más el sistema de bancarización avanza sobre la sociedad y trae aparejados algunos inconvenientes para una franja de adultos mayores. Las nuevas tecnologías complican a los mayores ante la falta de información sobre su modo de utilización.

Se estima que en el país viven unos seis millones de mayores de 65 años. De ellos, el 70% no usa Internet, el 83% no usa computadora y el 44% no usa teléfono celular, según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

Los datos indican que la inclusión digital para ese segmento de la población está lejos de suceder y que ese sector es aun extremadamente dependiente de otras personas para poder realizar trámites digitales.

El departamento de Educación Continua, de la Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil, da respuesta a diversas necesidades de formación de distintos grupos poblacionales de la región. Para ello realiza tareas conjuntas con las distintas organizaciones sociales y entidades privadas con las que se relaciona.

Para más información escribir a extension@unrn.edu.ar o llamar al (02920) 442008.