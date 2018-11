El FpV reaccionó frente al amague de Weretilneck de otro mandato

“No es el primero, es el último mandato”, fue la inicial respuesta de legisladores del Frente para la Victoria después que el gobernador Alberto Weretilneck admitiera en el Alto Valle que analiza presentarse en el 2019, interpretando que el actual es su primer período.

Ya lo había insinuado en Viedma, pero profundizó en la mañana del viernes esa posibilidad, a pesar que aclaró no tenerlo definido y recién lo haría en enero. Aún así, el titular del bloque del FpV, Alejandro Marinao -acompañado por tres legisladores, Nicolás Rochás, Marcelo Mango y Luis Albrieu- difundió un comunicado donde resalta que la Constitución de Río Negro es absolutamente clara y contundente” ya que “prohibe a quienes hayan integrado una fórmula (ya sea como Gobernador o como Vicegobernador) ir por un tercer mandato, en cualquiera de esos dos cargos. Así de simple, así de expreso”.

En otra parte, los parlamentarios recuerdan el fallo de la Corte Suprema en igual sentido. Desde el bloque agregan que “Weretilneck debe creer que los rionegrinos somos tontos. Debe estar convencido que todos tienen el mismo nivel de desapego a la Ley, o que la degradación del Poder Judicial llegó a un nivel tan patético que le permitirá transgredir sin más la Carta Magna”.

Al final, dice corregir al “gobernador, pues no es el primer mandato, es el último. No sólo porque se lo marca la Constitución. Es el último porque ya se lo anticipó el pueblo en las elecciones del 2017 donde ganó el FpV con la candidatura de Soria y tuvo la vergonzosa actitud de retirar la lista como si eso disimulara su rotunda derrota”. Resaltó que es el “último porque el pueblo rionegrino no quiere un gobierno provincial arrodillado ante el neoliberalismo macrista de ajuste, recesión, inflación. Quiere un proyecto de desarrollo soberano, trabajo, justicia e inclusión social que expresa hoy Martín Soria”.