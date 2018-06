Sobresueldos: declaraciones de testigos favorecieron a los imputados

Ocho testigos de la defensa fueron protagonistas de este martes en el juicio de sobresueldos. Sus relatos favorecieron el argumento de los imputados que esos pagos de adicionales se cumplieron dentro del esquema formal mientras la acusación sostiene que esa parte del salario no se registró en la partida de personal, no figuraba en la liquidación de haberes y no estaba bancarizado.

El debate continuará este miércoles, a partir del mediodía, con otra decena de convocados, a pesar que la defensa -que incluyó la mayor parte de los 51 testigos programados- desistió de parte de ellos.

Los testimonios de este martes fueron cortos y centrados por la defensa en el sistema de pago, registros y periodicidad. Todo orientado a demostrar su formalidad y regularidad, procurando desarticular la acusación que fue un mecanismo ajeno a los controles y de manejo discrecional.

Los convocados fueron funcionarios en el período investigado, entre el 2004 y 2010, en ocasión de los pagos sobresueldos. Incluso, todos admitieron haber cobrado esos “adicionales por responsabilidad funcional”, como lo definieron algunos.

Aún así, el fiscal Hernan Trejo participó con puntuales consultas para armar su teoría que fueron pagos irregulares y fuera del mecanismo habitual. En esa línea, sólo interrogó en una oportunidad a la testigo y ex secretaria Marcela Rossio, que había explicado todo el sistema administrativo de esos gastos en Coordinación y Desarrollo Social. Trejo le preguntó si existía algún “acto administrativo” en relación a la grilla de reparto de los fondos entre los funcionarios, a lo cual, Rossio afirmó que no lo había.

Además de Rossio, los testigos fueron la ex directora general de Gobierno, Ana María Zilli; el ex subsecretario Juan Carlos Valles; la ex directora de Administración de la Secretaria General, Mónica Temprano; la ex directora de Trabajo, Rina Spina; la ex empleada de Gobierno, Mariela Saez; el ex subsecretario de Gobierno, Renzo Re; y la ex titular de Suministro, Gabriela Peña. No concurrieron el ex jefe de la Policía, Jorge Villanova y María Cristina Elosegui.

En principio, la jornada comenzó con la consulta a la imputada Cristina Uría -que no había estado el lunes en el debate- si aceptaba hablar en la indagatoria, a lo cual, la ex ministra informó que no lo haría en este momento. Con su incorporación, estuvieron los once imputados: los ex ministros Omar Contreras, Cesar Barbeito, Juan Accatino, Alfredo Pega, Francisco González y Diego Larregui; los ex secretarios Anibal Hernández y Sergio Pendas; y el ex Tesorero, José Ongaro, y el ex Contador General, Gustavo Picci.