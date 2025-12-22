River sigue activo en el mercado de pases y avanzó por Romaña y Andino

Luego de cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno como refuerzos, River mantiene varias negociaciones abiertas y realizó ofertas por Jhohan Romaña, defensor central de San Lorenzo y Santiago Andino, delantero de Godoy Cruz.

El colombiano de 27 años buscaría un cambio de aire en medio de un complejo presente institucional en el Ciclón. River ofertó 2 millones de dólares por el 50% del pase y el número no está lejos de lo que pretende San Lorenzo.

Además, como parte de la negociación, podrían incluir a Sebastián Boselli a préstamo. Lo que complicaría esa opción es que el uruguayo prefiere salir al exterior si le toca irse del Millonario.

De cualquier forma, en River son optimistas y esperan resolverlo en los próximos días. A su vez, están atentos a las novedades dirigenciales del Ciclón que podría llegar a tener un gobierno de trancisión para completar el mandato de Marcelo Moretti.

El Millonario también espera una respuesta del roquense Facundo Mura que queda libre en Racing y también es seguido de cerca por el Inter Miami.

El otro nombre que suena fuerte para el equipo de Marcelo Gallardo es el del delantero de Godoy Cruz, Santiago Andino, por el que ya iniciaron gestiones.

Con el descenso del Tomba, la salida de una de sus figuras es un hecho. El atacante de 20 años podría recibir alguna oferta de Europa pero en el Millonario confían en poder cerrarlo.

Aníbal Moreno ya tuvo su primer entrenamiento en River

Aníbal Moreno firmó ayer su contrato con River hasta 2029 y hoy tuvo su primer entrenamiento. El volante llegó desde Palmeiras y el club de Núñez pagó 7 millones de dólares por la totalidad del pase.