Sobresueldos: nueve testigos en un debate por el control del pago

Nueve testigos escuchó este lunes el Tribunal en la segunda jornada del juicio de “sobresueldos” y, además, aportó su versión el ex Contador General, Gustavo Picci, uno de los once imputados en esa causa penal, que corresponde al desvío de fondos públicos para adicionales salariales, entre el 2004 y 2010.

El paro de hoy también tuvo su protagonismo en el debate, pues no estuvo presente la ex ministra Cristina Uría -otra imputada- porque quedó varada con su micro en la Terminal de Las Grutas por un piquete en el ingreso al balneario atlántico.

La tercera audiencia será mañana, a partir del mediodía. Hoy, Picci fue el único que aceptó hablar en las indagatorias y aseguró haber cumplido con los controles que corresponden a la Contaduría General. Al ex funcionario se lo acusa por falencias en esa supervisión y, por eso, se le imputa el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Más información: El exgabinete de Saiz en el banquillo por $ 26,8 millones en sobresueldos

Los otros imputados presentes no quisieron hablar. Eran los ex ministros Omar Contreras, Alfredo Pega y Diego Larregui; los ex secretarios Aníbal Hernández y Sergio Pendas; y el ex Tesorero, José Ongaro. En cambio, César Barbeito y Francisco González lo hicieron en la jornada del jueves. Ellos habían insistido que los pagos eran adicionales, no salarios, entonces se habían manejados de esa forma. Pero, la acusación interpreta falta de formalidad por su condición de haber.

El control efectuado por la Tesorería y la Contaduría fueron asuntos abordados con los testigos, como también, las condiciones de los pagos de los cheques efectuados por el banco Patagonia. Así, el primer testimonio correspondió al subtesorero Roberto Gerometta, en referencia al manejo de esa cartera en la entrega de los cheques que luego serían cobrados por ventanillas por los ex funcionarios.

Te puede interesar: Estos son los 11 exfuncionarios acusados de cobrar sobresueldos

Los ex funcionarios o agentes de la Contaduría General - Nidia Sequeiro y Mirta Casquero- atestiguaron que se cumplieron con las normas de su organismo de control mientras que los empleados jerarquizados del banco Patagonia --Martín Natali, María Pia Sala y Mariana Castro-repitieron que los cheques se abonaron por ventanillas porque cumplían con las condiciones de excepción, pues se trataban de salarios.

En ese caso, las defensas insistieron en preguntas para lograr la ratificación de los testigos que un similar mecanismo se cumplía con los fondos públicos y cheques otorgados a la Legislatura para cancelar sus gastos reservados”.

La audiencia concluyó con los testimonios de Héctor Tolosa, Sergio Bono y Roberto Benaderet, pero no concurrió Carina Opazo