El impacto de las elecciones estancó la economía en octubre: cuánto creció de forma interanual pese a la caída

La evolución de la economía continúa concentrada en un pequeño número de sectores, cuyo impulso no logró compensar el estancamiento del resto de las actividades y dejó un saldo negativo en el inicio del cuarto trimestre del año.

La actividad en octubre registró una caída de 0,4% respecto al mes anterior, según los datos oficiales que publicó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta forma, la economía en el décimo mes del año volvió a terreno negativo luego de las subas de septiembre (0,6%) y agosto (0,6%). Así, la “tendencia ciclo” (un indicador que limpia el análisis de factores estacionales) demuestra que la actividad hace tres meses que está estancada.

En la comparación con octubre de 2024, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) –anticipo de la evolución del PIB que el INDEC publica en forma trimestral- avanzó 3,2% y exhibió una fuerte desaceleración con relación al 4,8% de septiembre.

Si se compara el acumulado enero/octubre con el mismo período del año pasado, la economía muestra un alza de 5%, pero decayendo mes a mes en su ritmo de avance.

Esta dinámica fue anticipada por distintos indicadores sectoriales y de consultoras privadas, que miden con menor retraso la evolución de las diferentes actividades.

El gobierno había festejado la semana pasada que se había evitado la recesión en el tercer trimestre, pero la apertura del último período del año volvió a mostrar el mismo perfil que caracterizó todo el año: los números positivos se sostienen solo por el empuje de la energía, la minería y el sector financiero.

El INDEC precisó que en octubre las entidades del sistema tuvieron un crecimiento de 22,8% con relación al mismo período del año pasado. Durante los 10 meses de 2025 este conjunto acumula progresos superiores al 20%.

Por su parte, “explotación de minas y canteras” (incluye sector petrolero y minería) exhibió un progreso interanual de 8,1%, extendiendo el avance que se prolonga desde hace varios años.

En octubre, traccionó de manera circunstancial la pesca, que avanzó 91,4% con relación a 2024. Este notable crecimiento se explica por un «rebote» estadístico y operativo tras meses de parálisis, impulsado por factores biológicos y comerciales específicos.

En tanto, el agro, otro de los motores de la economía, a las puertas de la cosecha fina avanzó apenas 2,7%. Entre los ganadores se suma el sector inmobiliario con un alza de 3,9%.

Dentro de las ramas más vinculadas a lo que sucede en el mercado interno se observan números preocupantes.

La industria cayó 2,7% interanual y sumó el cuarto período en rojo. La Unión Industrial Argentina (UIA) le llevó estos datos la semana pasada al ministro de Economía, Luis Caputo, quien sigue insistiendo en que el ordenamiento y fortalecimiento de la macroeconomía empujarán al sector.

La producción electricidad, gas y agua -dirigida a abastecer a hogares e industrias- tuvo en octubre una variación positiva de 1%.

En tanto, la industria de la construcción mostró un avance de 5,7%, pero desde pisos históricamente bajos, que no alcanza a dar cuenta de una recuperación concreta del sector.

A su vez, el comercio mayorista y minorista mostró una leve suba de 0,9%, impactado por la caída en el consumo, y revirtiendo la fortaleza que había mostrado durante el primer trimestre.

Además de los problemas internos de poder adquisitivo, una menor actividad de turismo receptivo, a partir del tipo de cambio, provocó que “hoteles y restaurants” sufriera una retracción de 1%.

El efecto elecciones en la actividad económica

Cabe recordar que octubre fue el mes marcado por las elecciones de medio término, con un clima de incertidumbre financiera y cambiaria que paralizó la toma de decisiones, tanto de inversión como de consumo.

La tasa de interés marcó récords y dejó de fluir el crédito a empresas y particulares, lo cual impacto de lleno en planes de producción y ventas.

A eso hay que añadirle la presión sobre el tipo de cambio y la necesidad de auxilio del Tesoro de los Estados Unidos.

Frente a este cuadro de situación, la actividad en su conjunto se resintió y solo pudieron escapar aquellas con capacidad exportable y los bancos a partir de una serie de medidas que tomó el gobierno que influyeron en forma positiva en la actividad financiera.

Los datos anticipados de noviembre permiten inferir que no hubo un cambio de tendencia marcado.

De allí que se estima que la economía cerrará 2025 con un alza inferior al 5% proyectado a principios de año.