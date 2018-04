Weretilneck rearma el mapa gremial, con espacios y fondos

El proyecto gubernamental de participación de ATE, en perjuicio de UPCN, ya está en la Legislatura. La iniciativa del gobernador Alberto Weretilneck divide -en partes iguales- 16 cargos en la estructura estatal y una asignación de fondos públicos, que superaría los 32 millones de pesos anuales.

La transmutación de ATE y el pase de UPCN a la hostilidad derivó en la revisión de Weretilneck de la intervención gremial en la estructura estatal. Ya se sabe que esa reformulación es algo más que la Función Pública, que era la discusión expuesta, ya que la iniciativa parlamentaria duplica las actuales vocalías, que sólo integraba la organización de Juan Carlos Scalesi, y asigna iguales espacios para incorporar al gremio de Rodolfo Aguiar.

En cambio, no incrementa y divide el resultante asignado por ley N° 3.487 a UPCN “para la obra social sindical”, originado en el 0,5% de la totalidad de los sueldos del personal de la administración central. El proyecto prevé repartir pero, además, amplía ese concepto y suma “prestaciones mutuales, beneficios sociales, viviendas sociales, formación y capacitación, promoción educativa”. Ocurre que Scalesi afirmó que ATE no tenía obra social entonces no podía acceder a ese beneficio y advertía que concurriría a la Justicia si se concretaba.

No hay datos oficiales pero distintas fuentes oficiales aseguran que esas transferencias están actualmente entre los 2,4 millones a 2,6 mensuales. Así, la estimación anual -con las subas- ubicará esos giros por encima de los 32 millones. Ahora, esa masa total se repartirá entre UPCN y ATE, en montos aproximados de 16 millones anuales.

El proyecto, que ingresó en la tarde del viernes, tendría tratamiento en la sesión del próximo martes 8 de mayo, que sería la convocatoria fijada por el presidente del cuerpo, Pedro Pesatti. Los debates iniciales se cumplirán en los próximos días en las comisiones parlamentarias.

En referencia a cargos, la apertura de Weretilneck alcanza al Consejo de la Función Pública y, también, al directorio del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), la organización de gobierno y UPCN de capacitación de los estatales.

Puntualmente, los nuevos cargos de integración para los gremios suman 16, que se dividirán ocho para UPCN e igual cantidad para ATE. Los espacios consisten en el Consejo de la Función Pública, en el Comité General Técnico, en el Comité Institucional de Organización y Recursos Humanos, en la Junta de Reclamos, en la Junta de Disciplina, en la Junta de Evaluación, en la Comisión de Carreras y en el directorio del Ipap.

En todos los casos, se consignan dos representantes por “cada una de las asociaciones gremiales mayoritarias legalmente reconocidas”. La referencia a ATE recién figura en los considerandos al consignar que esa organización “nuclea una cantidad considerable de agentes, siendo entonces relevante y necesaria su participación oficial en las cuestiones inherentes al personal”. Destaca que en los “últimos años, la cantidad de afiliados se incrementó notablemente”.

Otro párrafo resaltó la “coexistencia y pluralidad” en materia gremial en el ámbito estatal, revisando que esa situación se advierte en “el sector público de cualquiera de las jurisdicciones de nuestro país, en base a lo dispuesto en nuestra Constitución y tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, plasmado en el reconocimiento de derecho a una organización sindical libre y democrática”.