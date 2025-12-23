Cotización del dólar 23 de diciembre 2025: lo que debes saber sobre el mercado cambiario

La cotización del dólar oficial inicia este martes 23 de diciembre 2025 con una tendencia de estabilidad en las pizarras del Banco Nación, en una jornada clave para el cierre financiero del año bajo el esquema de bandas del Banco Central.

Tras sostenerse en la rueda previa, la moneda estadounidense se ofrece a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, valores que sirven de ancla para el cálculo de los tipos de cambio diferenciales. En un contexto nacional de alta expectativa por la liquidación de divisas, conocé en esta nota cómo impacta el valor oficial en el dólar tarjeta y qué proyecciones maneja el mercado para la última semana de 2025 en Argentina.

Seguí toda la información de hoy, martes 23 de diciembre 2025, acá:

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 23 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este martes 23 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1415 1475 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1431 1471 Banco Ciudad de Bs As 1420 1480 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Hipotecario 1425 1475 Banco Santander 1425 1475 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1410 1480 Banco Piano 1430 1490 Banco BPN 1415 1485

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 23 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este martes 23 de diciembre 2025:

$1.415 para la compra .

. $1.485 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 23 de diciembre 2025

Martes 23 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1495 1505

Dólares financieros hoy: contexto de cotización este martes 23 de diciembre 2025

En el mercado de capitales, los dólares financieros operan con leves fluctuaciones este martes 23 de diciembre 2025, reflejando la cautela de los inversores ante el cierre del calendario anual.

La brecha cambiaria respecto al mayorista sigue siendo un indicador crítico que el mercado monitorea minuto a minuto, especialmente por su impacto indirecto en los costos de insumos para sectores clave de nuestra región como la industria frutícola y la energética en Vaca Muerta.

Los dólares financieros operan este martes 23 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.496,03

Dólar CCL:

Apertura: $1.572,55

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 23 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,5 en diciembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: