Asueto por Navidad y Año Nuevo en Neuquén: cómo funcionarán EPAS, EPEN, Salud, Vialidad y otros sectores administrativos

El Gobierno provincial de Neuquén confirmó días de asueto administrativo por las fiestas de fin de año. La medida afectará el normal funcionamiento de los sectores de la administración pública, pero se establecieron guardias para garantizar la continuidad de los servicios que se consideran esenciales.

Cabe recordar que las fechas de asueto designadas son el 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y el 2 de enero de 2026. La medida alcanza al personal de la administración central y organismos descentralizados.

Cómo funcionarán EPAS, EPEN, Salud, Vialidad y otros sectores administrativos

El Gobierno provincial mediante un comunicado oficial, informó que la administración pública funcionará de la siguiente manera:

EPAS: entrará en receso administrativo en su delegación central y oficinas del interior. El sector operativo mantendrá una guardia para garantizar la prestación del servicio esencial. Los usuarios se podrán comunicar al 0800 222 4827 ante cualquier urgencia o reclamo.

EPEN: las oficinas de atención al público permanecerán cerradas durante estas fechas. Se garantizará la atención de situaciones de emergencia a través de guardias operativas y técnicas dispuestas en cada localidad atendida. En el sitio web oficial www.epen.gov.ar encontrarán disponibles los teléfonos de contacto y guardias correspondientes a cada localidad. También está habilitada la Oficina Virtual, desde donde es posible realizar pagos de boletas, consultar deudas, generar cupones de pago y adherirse a la factura digital.

Hidenesa: receso administrativo en su sede central y oficinas administrativas, solo se mantendrán operativas las guardias en las sucursales. Los/as usuarios/as podrán comunicarse a la línea gratuita: 0800 333 0914.

Salud: las guardias funcionarán con normalidad. El Nivel Central que funciona en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) no realizará atención al público. En toda la provincia, los establecimientos de salud mantendrán las guardias habituales para un fin de semana o día feriado.

Vialidad Neuquén: informaron que en la mayoría de los frentes que en obra se mantendrá una guardia mínima de mantenimiento para asegurar la transitabilidad y la señalización durante los feriados. El despliegue total de las cuadrillas y la reanudación de las tareas operativas tendrán lugar el 5 de enero. Para saber el estado de las rutas y caminos o para reportar cualquier inconveniente en la calzada, la Dirección Provincial de Vialidad puso a disposición el número 2942 572138.

Dirección Provincial de Protección al Consumidor: no habrá atención al público durante los días de asueto, pero se podrá solicitar inspecciones o también dejar un reclamo ante la Ventanilla Única Federa ingresando a https://proteccionalconsumidor.neuquen.gob.ar/ o comunicándose al 2995958167 (sólo mensajes de Whatsapp). Cuando retomen la actividad, lo harán de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 16.

Oficinas Seccionales del Registro Civil y Capacidad de las Personas permanecerán sin atención al público. Tendrá en funcionamiento las guardias de defunciones que es comunicada por el organismo a otras áreas competentes como Policía y Centros de Salud; así como también a empresas que brindan servicio de sepelio.