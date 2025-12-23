Convocaron a licitación por la hidrovía que concentra 60 terminales de carga en toda la extensión de la Vía Navegable Troncal

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) indicó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la hidrovía para el 27 de febrero de 2026. Lo hizo a través de la Resolución 67/2025 publicada en el Boletín Oficial. El tramo de la Vía Navegable Troncal (VNT) se inicia en el río Paraná.

En la norma se aprobaron los pliegos de bases y condiciones para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía fluvial.

Cuál es el tramo de la hidrovía que se llamó a licitación

El tramo comprendido en la licitación se extiende desde el kilómetro 1238 del Río Paraná (punto Confluencia) hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, alcanzando la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio.

La concesión abarca las vías del Canal Ingeniero Emilio Mitre y los ríos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y Paraná–Océano Atlántico.

Según los fundamentos de la medida, la Vía Navegable Troncal concentra cerca de 60 terminales portuarias y por ella circula aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

Fecha para la presentación de ofertas para la hidrovía

La fecha límite para la presentación de ofertas se fijó para el 27 de febrero de 2026 a las 13 a través del portal CONTRAT.AR. Este nuevo llamado sucede a la Licitación N° 1/2024, la cual fue dejada sin efecto en febrero de 2025 tras registrarse una única oferta presentada por la firma Dredging, Environmental and Marine Engineering NV.

Para la elaboración de los nuevos pliegos, la ANPYN implementó una Mesa de Diálogo Interdisciplinaria y contó con un informe de recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Asimismo, se realizó una audiencia pública informativa el 3 de noviembre de 2025 y un procedimiento de observaciones previas que recibió 40 presentaciones de distintos sectores.

El artículo 4° de la resolución designó a los miembros titulares de la Comisión Evaluadora: Ariel Romeo Cherubini, Francisco Mansanta y Cristian Luis Rigueiro, quienes serán los encargados de analizar las propuestas técnicas y económicas que se presenten en el proceso.

La ANPYN, creada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 como ente autárquico del Ministerio de Economía, actúa como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos.

Noticias Argentinas