Cómo hacer tacos caseros con masa integral

Lista de Ingredientes harina integral: 300 gr aceite de oliva: 2 cdas. agua tibia: 3/4 taza sal: a gusto

Preparación

Simplemente mezclar todo en un bol y amasar. Si falta agua, ir agregando de a poco. Dejar en la heladera por 5 minutos y luego separar en bollitos.

Amasar y estirar cada uno. Cocinar en una sartén caliente unos segundos vuelta y vuelta (no mucho tiempo porque se pueden poner duras). Después, antes de rellenarlas, les pueden dar un toque nuevamente para que se calienten.