Cómo hacer tacos caseros con masa integral
Una elaboración muy fácil que te salva cualquier momento del día. El relleno lo elegís vos. La sugerencia es de @nutrimenteblog.
Lista de Ingredientes
harina integral: 300 gr
aceite de oliva: 2 cdas.
agua tibia: 3/4 taza
sal: a gusto
Preparación
Simplemente mezclar todo en un bol y amasar. Si falta agua, ir agregando de a poco. Dejar en la heladera por 5 minutos y luego separar en bollitos.
Amasar y estirar cada uno. Cocinar en una sartén caliente unos segundos vuelta y vuelta (no mucho tiempo porque se pueden poner duras). Después, antes de rellenarlas, les pueden dar un toque nuevamente para que se calienten.
