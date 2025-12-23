SUSCRIBITE
Yo Como

Cómo hacer tacos caseros con masa integral

Una elaboración muy fácil que te salva cualquier momento del día. El relleno lo elegís vos. La sugerencia es de @nutrimenteblog.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina integral: 300 gr

aceite de oliva: 2 cdas.

agua tibia: 3/4 taza

sal: a gusto

Preparación

Simplemente mezclar todo en un bol y amasar. Si falta agua, ir agregando de a poco. Dejar en la heladera por 5 minutos y luego separar en bollitos.

Amasar y estirar cada uno. Cocinar en una sartén caliente unos segundos vuelta y vuelta (no mucho tiempo porque se pueden poner duras). Después, antes de rellenarlas, les pueden dar un toque nuevamente para que se calienten.


