«Trataremos que no la haya»: la definición de Luis Caputo sobre la emisión de deuda en Nueva York para los pagos de enero 

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el objetivo es reducir la dependencia de Wall Street y explicó los motivos. (Foto: Clarín Fotografía)

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio indicios sobre la estrategia financiera del Gobierno para el comienzo de 2026 y relativizó la opción de colocar bonos bajo legislación extranjera para afrontar los próximos vencimientos. En un mensaje público, el funcionario aseguró que el objetivo central de su gestión es «ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street» y apostar a los recursos propios.

La definición surgió de un intercambio informal en la red social X, cuando un trader le consultó directamente si habría una emisión en enero: «Tirate un centro para los que nos quedamos a laburar en el mkt en el verano», le escribió el usuario utilizando la jerga financiera. Caputo respondió sin rodeos a la inquietud del mercado: «Trataremos que no la haya. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí».

Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí.

Abrazo y Feliz Navidad 🎄🇦🇷 https://t.co/QTFhV8i7rn — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025

Ante la repregunta de otro usuario sobre los motivos de esta desconexión internacional, el ministro profundizó en su visión de mediano plazo: «Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado», argumentó. En esa línea, remarcó que la gestión busca «sentar las bases» para un crecimiento duradero, más allá de tener que lidiar con la coyuntura urgente.

Gracias por la pregunta, muy oportuna.

Porque es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la… https://t.co/nznnjbnbcD — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025

Cómo se pagará la cuenta de enero

La aclaración del ministro llega en un momento sensible, ya que el Gobierno debe afrontar en enero el pago de unos US$ 4.300 millones a acreedores privados. La estrategia oficial es cubrir ese bache sin pedir prestado afuera.

Según datos de mercado, el Tesoro ya cuenta con cerca de US$ 1.800 millones acumulados gracias a la compra de divisas y la reciente colocación del BONAR 2029.

Sin embargo, el dato más relevante para la región es el origen de los fondos restantes. Para completar el pago, el equipo económico cuenta con el ingreso de unos US$ 700 millones provenientes de la concesión de las represas del Comahue, un recurso clave que oxigenará las reservas en el corto plazo. El saldo final podría cubrirse con nuevas compras en el mercado de cambios o mediante un acuerdo REPO con bancos.