Viejos modelos de la política

Gualeguay

Otra vez a lo mismo. Los que “transitamos” varios años extrañamos los viejos modelos en que los candidatos a representantes del pueblo eran elegidos. Por allá, y a lo lejos, se discutían proyectos y futuras acciones. Hoy son solo nombres. No tenemos idea de lo que se traen “bajo el poncho” para darnos cuando estén en el Congreso.

No es que lo viejo fuera mejor, pero lo de hoy no es la base de la democracia. El pueblo quiere discutir ideas y no nombres de personas. Tal vez sea la razón por la cual, con el tiempo, se “borocotizan”.

Lo que buscamos es seguir un “libreto” donde se expongan planes de acción a fin de mejorar nuestra vida. Son decisiones básicas, es buscar el bienestar que está escrito en la Constitución nacional. Si solamente dicen los nombres no podremos reprocharles si luego no cumplen lo propuesto ni lo prometido.

Ahora vendrán por los pueblos y ciudades de las provincias con caras de buenos y sonriendo. Pero los que aquí vivimos preguntamos: ¿de qué se ríen? ¿Qué le ven de alegre a la situación nacional? Son unos improvisados y bastante más. Queremos saber qué harán.

Carina A. Lowell

DNI 10.193.013