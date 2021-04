Villa Regina: Juez suspendido denuncia «corrupción en el Poder Judicial»

Federico Dalsasso, el Juez de Garantías de Villa Regina que se encuentra suspendido en sus funciones desde hace casi tres años, denunció que en el Ministerio Público Fiscal (MPF) existe un plan para destituirlo de su cargo por haber denunciado e investigado a funcionarios políticos durante su trabajo como magistrado. Dijo que en caso de que el Consejo de la Magistratura apruebe su destitución, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para solicitar su intervención en un caso que calificó como "una verdadera falacia".

El próximo martes se definirá el futuro de Dalsasso. Ese día, están convocados los integrantes del Consejo de la Magistratura quienes deberán decidir si hacen lugar o no al requerimiento del fiscal Fabricio Brogna quien había solicitado la destitución del magistrado, (suspendido en agosto del 2018) por "presuntos desarreglos de conducta". Lo acusaron de haber maltratado a un niño que había mantenido un altercado con su hijo y en ese contexto lo habría tomado de las solapas.

El principal argumento de defensa de Dalsasso es que por el delito de coacción simple fue absuelto por el beneficio de la duda aunque remarcó que durante todo este proceso, ha sido víctima de un plan orquestado desde el MPF que busca destituirlo en su cargo.

"Esto tiene otros ribetes; tiene que ver con asuntos personales y políticos con cosas que he hecho como juez. Causas contra funcionarios y dirigentes políticos a quienes mandé a investigar por malversación de fondos", dijo Dalsasso quien también expresó que desde que asumió como Juez de Garantías, sacó a la luz la endeble tarea que se realizaba desde la Fiscalia en Regina.

"Si es verdad que estuve hablando con el menor (el día de los hechos) pero nunca lo tomé de las solapas. Esto quedó demostrado en la causa donde finalmente me absolvieron", explicó.

Pero el juez aseguró que su situación ha sido tan irregular que ni siquiera le han permitido ejercer su defensa y todas las actuaciones que solicitó, fueron desestimadas.

Cuando tenés un Poder Judicial corrupto, todos se amparan entre ellos Federico Dalsasso, Juez de Garantías de Regina suspendido desde el 2018.

Para el magistrado, hubo un plan orquestado entre abogados, dirigentes políticos de Regina y algunos integrantes del Concejo Deliberante, para avanzar en esta causa y en su juicio político. "Está claro que acá no tuve un juez imparcial; una jueza hizo una Cámara Gesell sin notificarme, y pidieron sábanas telefónicas sin la autorización correspondiente el magistrado", argumentó.

Explicó que los argumentos brindados por el Fiscal Federal Federico Brogna en el juicio político que se desarrolla en el marco del Consejo de la Magistratura son "falaces". "No pudo probar nada. El hecho ya fue investigado y fui sobreseído. Esto es una arremetida de todo el Poder Judicial que corporativamente va contra mi", enfatizó.

En referencia al pedido del MPF para que sea destituido de su cargo Dalsasso dijo que este es un partido que dura 90 minutos. "A mi ser juez ya no me interesa. Si no me destituyen me voy a ir igual. Los consejeros tienen que fundar sus resoluciones porque sino caen en arbitrariedades", dijo, y agregó que confía en que la resolución saldrá a su favor. "Sino iré a la Corte Suprema de Justicia", subrayó.