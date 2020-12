Vilma Ibarra: "Las mujeres no nos embarazamos para abortar"

La secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, afirmó hoy que "ha fracasado la política de penalizar a la mujer que interrumpe su embarazo; y esto generó una invisibilización de miles y miles de abortos clandestinos". Así lo afirmó al hablar ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que comenzó a debatir hoy el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, enviado por el Poder Ejecutivo.

"Estamos legislando sobre el mundo que tenemos. Sería deseable que no hubiera embarazos no intencionales. Pero hay mujeres para las que una maternidad forzada no es una opción", indicó Ibarra en la presentación de la iniciativa en el plenario.

En relación al término que establece el proyecto dijo que "el aborto está hasta la semana 14. Luego todo sigue como está, por causales. Hasta la semana 14 se trata de una interrupción voluntaria del embarazo que se pueden hacer seguras y ambulatorias con medicamentos".

"Respecto de consentimiento, recoge el Código Civil y el protocolo de ILE. Las adolescentes pueden prestar consentimiento que no sean invasivos ni pongan en riesgo su vida y su salud. Si son invasivos, requiere".

También dijo que la objeción de conciencia se considera "que una persona tiene el derecho a tenerlas. No nos parece bien (obligarla). El fallo FAL así lo indica y nosotros lo hemos receptado. Pero no es un derecho absoluto".

Confirmó que la iniciativa respeta "el derecho del objetor de conciencia pero no afectaremos el derecho de la persona a recibir la práctica en el tiempo que establece la ley porque cuando avanza el tiempo empieza a haber mayor riesgo para la salud".

"Si se aprueba este proyecto, cada persona podrá seguir viviendo sobre sus convicciones. Pero algo habrá cambiado: podremos disminuir embarazos no intencionales, la cantidad de abortos, sufrimientos, infecciones, perforaciones intrauterinas y muertes evitables", expresó.

Por último, dijo: "Cada derecho que conquistamos nos costó mucho. Y lo hicimos de manera transversal. Así que les agradezco a las compañeras de todos los bloques. Esto lo construimos de manera colectiva".