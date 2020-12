Ginés González García: "con el aborto legal eliminamos una causa de muerte"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró hoy que el tema del aborto clandestino "tiene solución" y dijo que se trata de "un problema serio" al defender en un plenario de comisiones el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

González García destacó que con la legalización del aborto "eliminamos una causa de muerte". "En toda mi vida me he dedicado a esto por 3 razones centrales: prevenir que las cosas no ocurran y tengan menos consecuencias. La segunda es una razón de derechos y la tercera es una cuestión de justicia social".

"La criminalización del aborto", dijo, "no es un problema igual para todas las mujeres. La diferencia está entre las que pueden y las que no pueden pagar un aborto seguro. Tenemos la posibilidad de cambiar la historia".

"Esto viene pasando hace mucho tiempo. Y eso tiene solución. Tiene una solución y se aplica en todo el mundo. La evidencia es rotunda. El aborto como un problema de salud pública es un tema serio, porque podemos eliminar una causa de muerte".

Agregó: "La penalización estigmatiza, hace que lleguen más tarde a la consulta por lo cual las consecuencias son peores y que los servicios de salud no tenga una respuesta".

"Uso de aguja, percha, tallo de perejil, está lleno de riesgos. El ingreso hospitalario por aborto es enorme; está descendiendo y es un hecho alentador. ¿Saben por qué es eso? Por la innovación, se llama misopostrol", expresó González García.

Luego fue el turno de la titular del ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. La ministra hizo un detallado repaso de los tipos penales. Sobre el tiempo de la pena, explicó que la penalización posterior a la semana 14 sin causales "se disminuye la escala punitiva".

"El proyecto viene a dar una respuesta a un problema de salud pública que existe en nuestro país y que no podemos seguir mirando para otro lado. La legalización salva vida de mujeres y disminuye riesgos y abortos, no estresa el sistema de salud e implica ahorro".