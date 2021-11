Volvió el polémico programa 678, con otro formato: cómo es la nueva versión

Lejos del formato original que generó tanta polémica, el ciclo 678 volvió este martes en una versión moderna y, según señalaron, más austera. Ya no se llama así, sino que fue rebautizado como «679» y sus propios creadores lo definen como «una evolución».

Si bien ya no serán 6, no saldrán por el 7 ni se emitirá a las 8, el adelanto demostró que se mantendrá el mismo lenguaje con la ya conocida voz en off y la crítica mordaz a los periodistas críticos al gobierno nacional y la oposición.

Productores señalaron que la marca sostendrá «la misma profundidad de análisis y con parte del equipo original de producción» del ciclo anterior, sumado «al trabajo de archivo de Sobredosis de TV«, uno de los programas con más rating de C5N.

También se mantienen los equipos de trabajo orientados a redes sociales, especializados en peronismo y kirchnerismo durante los últimos diez años.

Desde el mismo sector, aseguraron que 679 tiene costos «muchísimos más bajos» que el programa original y «no accede al financiamiento millonario con pauta oficial».

Además, apuntaron que Diego Gvirtz, el cuestionado productor original de la idea, se encuentra al margen de esta edición.

El nuevo formato repetirá algunas secciones «clásicas», como “El empleado del mes”, “Distinta Vara”, “La Patria Zocalera”, “Otro Día de Buenas Notis” y “El Influenciómetro”.

A ellas, se sumarán “Cuidar Precios”, en la que el público participará mandando valores de productos de todo el país, y la sección “Pensás Diferente Pero Te Queremos”, entre otras.

La versión estaría vinculada a la derrota electoral del gobierno en las últimas elecciones generales del domingo, con el objetivo de kirchnerizar el mensaje a través de las redes sociales.